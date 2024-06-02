澳洲立法罰「分享深偽情色圖片」 未來將觸犯刑法、最高判7年

澳洲政府宣布新立法，未經當事人同意分享深偽情色圖片，將觸犯刑法。

這條將於下週提交國會的法律，將對分享未經同意的深偽色情內容判處最高6年徒刑。

如果犯罪者也是其分享內容的製作者，刑期將增至7年。

澳洲檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）昨晚在聲明中表示：「未經同意而分享、數位化創建和修改的露骨情色材料，是一種具破壞性且令人痛苦的虐待形式。」

「我們知道，這種行為對女性影響極大，她們是這種嚴重冒犯和有害行為的目標，它會對受害者造成深刻、持久的傷害。」

這條新法僅適用於成年人，因為兒童另受虐待兒童法保護。

世界各國都在努力應對深偽情色內容散布，4月間，英國宣布，在未經同意的情況下製作露骨的深偽圖像將觸犯刑法，如果那些圖像被廣泛分享，打算處以無上限的罰款，甚至入獄。