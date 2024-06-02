快訊

監委要查新北2重劃區 陳世軒批：為何過去10多年無作為

歪風再起？大陸中小學瘋「養臭水」塞異物等爆炸 專家示警：恐致病

東京迪士尼突停電！多個遊樂設施停擺「緊急疏散遊客」 原因尚在調查中

澳洲立法罰「分享深偽情色圖片」 未來將觸犯刑法、最高判7年

中央社／ 雪梨2日綜合外電報導
澳洲政府宣布新立法，未經當事人同意分享深偽情色圖片，將觸犯刑法。檢察總長德雷富斯（圖）也在聲明中表示：「未經同意而分享、數位化創建和修改的露骨情色材料，是一種具破壞性且令人痛苦的虐待形式」。美聯社
澳洲政府宣布新立法，未經當事人同意分享深偽情色圖片，將觸犯刑法。檢察總長德雷富斯（圖）也在聲明中表示：「未經同意而分享、數位化創建和修改的露骨情色材料，是一種具破壞性且令人痛苦的虐待形式」。美聯社

澳洲政府宣布新立法，未經當事人同意分享深偽情色圖片，將觸犯刑法。

這條將於下週提交國會的法律，將對分享未經同意的深偽色情內容判處最高6年徒刑。

如果犯罪者也是其分享內容的製作者，刑期將增至7年。

澳洲檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）昨晚在聲明中表示：「未經同意而分享、數位化創建和修改的露骨情色材料，是一種具破壞性且令人痛苦的虐待形式。」

「我們知道，這種行為對女性影響極大，她們是這種嚴重冒犯和有害行為的目標，它會對受害者造成深刻、持久的傷害。」

這條新法僅適用於成年人，因為兒童另受虐待兒童法保護。

世界各國都在努力應對深偽情色內容散布，4月間，英國宣布，在未經同意的情況下製作露骨的深偽圖像將觸犯刑法，如果那些圖像被廣泛分享，打算處以無上限的罰款，甚至入獄。

檢察總長 澳洲 罰款

延伸閱讀

佛蒙特州新立法 強制石油公司分攤氣候變遷損失

女騎士立中柱方式引兩派人戰翻「不可能」 台北人笑了：機車族必備技能

傳賴清德擬召院際協商 徐巧芯：暴力對韓國瑜 無協商空間

關係回溫 中取消澳洲5牛肉商進口禁令

相關新聞

又失言！教宗方濟各私下告誡神父「聊八卦是女人的事」

天主教教宗方濟各日前才因私下以不雅詞彙貶抑男同性戀致歉，現在又被爆料5月30日在閉門會議上告誡受訓神父「聊八卦是女人的事...

香格里拉對話談南海爭議 澳洲盼與陸軍事對談、樂見和菲加強關係

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天出席「香格里拉對話」亞洲安全會議時表示，他已要求與中國展開...

抓住民眾不滿情緒！疫情、戰爭引爆民怨 歐洲議會選舉極右翼趁勢崛起

歐洲議會選舉即將於6日至9日登場。儘管歐盟領袖不斷宣揚其應對COVID-19疫情和俄烏戰爭的成果，極右翼政黨仍抓住部分民...

澳洲立法罰「分享深偽情色圖片」 未來將觸犯刑法、最高判7年

澳洲政府宣布新立法，未經當事人同意分享深偽情色圖片，將觸犯刑法…

印度大選落幕！莫迪頭號對手保釋期結束 克里瓦爾：將回監獄報到

印度大選甫落幕之際，印度總理莫迪頭號對手、獲准保釋外出參與競選活動的德里首席部長克里瓦爾表示，由於保釋期結束，他今天將重...

伊朗惡意指控「利用犯罪網絡」 召見瑞典外交官

瑞典情報機構日前指稱伊朗在瑞典境內，「利用犯罪網絡」攻擊以色列與其利益。伊朗外交部今天表示，已針對這些「毫無根據與惡意的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。