日媒：海警船航行東海 發布位置資訊活動頻繁

面對中國強化擴張海洋，日媒分析得知，中國最大噸位海警船在東海的「日中中間線」附近發布自身位置資訊航行日趨頻繁，研判意圖提高海域存在感，日本海上保安廳正密切關注。

日本放送協會（NHK）報導，這艘最大噸位的海警船是以中國浙江省港口為據點的海警2901，船身全長約165公尺、排水量約1萬公噸，船上配備76公釐艦砲。

NHK在分析過去5年的船舶自動識別系統（AIS）資料時，發現這兩年海警2901在邊開啟AIS邊航行在日中中間線附近的活動顯著增加。

海警2901有時會跨越日中中間線，另外，日中政府曾在2008年同意共同開發，但之後中方持續自行開發的油氣田附近，也經常可以看到海警2901航行。

海警2901今年2月曾通過台灣東引島東側海域，並於4月航行在距釣魚台列嶼約80公里海域等，都是在開啟AIS的情況下航行，這種可以說是示威行動的活動日趨頻繁。

中國媒體曾報導，中國國家主席習近平2023年11月曾視察部署海警2901的司令部，也就是武警海警總隊東海海區指揮部，除透過螢幕聽取在東海航行中的海警船乘組員報告，也要求提高海上執法能力。

相關人士透露，中方藉由讓可說象徵海警局的海警2901持續在東海航行，除了提高在包括釣魚台列嶼在內的東海存在感，研判也在觀察日方反應，日本海上保安廳正密切關注。