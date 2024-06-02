又失言！教宗方濟各私下告誡神父「聊八卦是女人的事」
天主教教宗方濟各日前才因私下以不雅詞彙貶抑男同性戀致歉，現在又被爆料5月30日在閉門會議上告誡受訓神父「聊八卦是女人的事」，再度失言引發爭議。
每日郵報引述宗教網站「我無法保持安靜」（Silere non possum）消息稱，87歲教宗方濟各5月30日在羅馬一場閉門會議上，告誡受訓中的神父：「聊八卦是女人的事」，接著說，「聊八卦是一種瘟疫，對任何人無益」。
對此義大利女性雜誌《Donna Moderna》表示批評，封面標題質疑「教廷出了什麼問題？」
方濟各20日才在教廷內部會議中表示，神學院的男同性戀（frociaggine）太多了，該詞彙翻譯成英文為「faggotry」，帶有貶低男同性戀的意味。
義大利媒體批評教宗可能沒有意識到自身言論多麼無禮，隨後教宗火速致歉滅火。
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