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南韓有意祭出「這招」回應北韓垃圾氣球攻擊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一名消息人士2日透露，南韓國安會研擬恢復大聲公廣播，回應北韓垃圾氣球攻擊。南韓仁川2日可見來自北韓的垃圾氣球散落街頭。美聯社
一名消息人士2日透露，南韓國安會研擬恢復大聲公廣播，回應北韓垃圾氣球攻擊。南韓仁川2日可見來自北韓的垃圾氣球散落街頭。美聯社

韓聯社報導，一名消息人士2日透露，南韓國家安全理事會研擬恢復大聲公廣播，回應北韓垃圾氣球攻擊。

北韓繼警告南韓對平壤的空飄文宣之後，在5月28日、29日連續向首爾發射將近260個裝有糞便與垃圾的大型氣球。南韓聯合參謀本部2日再證實，自1日晚間8時起，偵測到來自北韓約600個垃圾氣球穿越軍事分界線，氣球攜帶各種垃圾，包含菸頭、紙張、塑膠袋等。先前南韓回應對於相關挑釁行為「無可忍受」。

對此南韓總統府將緊急在2日下午召開國安會議，這是總統府首度針對垃圾氣球舉行對策會議。

另外一名南韓軍方消息人士則表示：「隨時準備好恢復大聲公廣播。」

南韓曾在2010年、2015年和2016年因應北韓挑釁行動，短暫恢復在兩韓邊境對北韓的大聲公宣傳廣播。

北韓 南韓 總統府

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