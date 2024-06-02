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全球流行病協議未達共識 世衛大會決定談判延長一年

中央社／ 日內瓦1日綜合外電報導

世界衛生組織會員國就因應未來流行病做法的全球協議談判，歷時兩年未能達成共識，大會今天同意將協商展延一年；世衛秘書長警告說，下次疫情危機只是時間問題而已。

為期兩年的談判於5月24日結束，但未能達成最終協議，主因在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，富裕國家和孤立無援的國家之間存在分歧。

194個世衛組織會員國在為期一週的世界衛生大會（WHA）最後一天議程中，同意要在明年大會中達成協議。

世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）表示：「今天做出這項歷史性決定，顯示會員國有保護本國人民與全球民眾的共同意願，避免受到緊急公共衛生事件和未來疫情的共同風險。」

他說：「決定要在明年內敲定大流行病協議，表明各國有多麼強烈迫切地想達成協議，因為下一次疫情只是時間問題，而不是會否發生的問題。」

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在2021年12月造成全球數以百萬計的人死亡、衛生系統癱瘓和經濟崩潰，世界衛生大會委託起草有關大流行病預防、準備與因應工作的協議。談判代表原本打算在今年的大會上達成最終協議。

COVID-19 疫情

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