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墨西哥總統大選前夕 兩市鎮受暴力滋擾暫停投票作業

中央社／ 墨西哥杜克拉古蒂瑞茲1日綜合外電報導

就在墨西哥總統選舉投票前一天，選舉委員會表示，由於暴力事件激增，墨西哥南部潘特略（Pantelho）和奇科穆塞洛（Chicomuselo）兩市鎮的投票作業暫停。

墨西哥深受毒梟集團暴力滋擾，這個選舉季特別血腥，國內至少有25名政治候選人遇害。

明天選舉投票日，當局將部署約2萬7000名士兵和國民兵加強安全。即將卸任的總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）矢言，國人將能夠平靜、安全且毫無恐懼地去投票。

不過，當地選舉委員會今天表示，由於暴力事件發生，城鎮無力維持秩序，在奇亞帕斯州（Chiapas）的潘特略和奇科穆塞洛兩市鎮無法設立投票所。

選舉委員會表示，5月31日有身分不明的人在奇科穆塞洛的設施中焚燒選舉文件。有兩個毒梟集團在此地爭奪地盤，負責選務工作的官員也受到威脅。5月中旬，奇科穆塞洛發現了11具屍首。

在潘特略，選舉當局表示，據信武裝幫派成員一再出沒，官方無法訓練投票所工作人員作業。

墨國明天選舉總統，有數以百萬計公民預料將投票選出第一位女性總統，若果真如此，這將是墨國政治的分水嶺。

墨西哥市前市長、科學家出身的執政黨候選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在選舉前幾天的民意調查中，以兩位數的百分點領先主要對手反對黨的加維斯（Xochitl Galvez）。

當局表示，中部莫瑞洛斯州（Morelos）的一名市長候選人5月28日被謀殺，另一名市長候選人在西部哈里斯科州（Jalisco）中槍受傷。

墨西哥 投票

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