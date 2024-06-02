美國與非洲近36國結束軍演 中俄惡意影響力成新挑戰
美軍及近36個非洲國家的軍隊在突尼西亞、迦納、塞內加爾與摩洛哥結束非洲最大規模、為期兩週的年度聯合軍事演習。
美聯社報導，美國在非洲的最大規模軍演「非洲之獅」（Africa Lion）昨天在摩洛哥結束。
隨著區域動盪日益加劇，各國軍隊面臨新挑戰，來自近36國約8100名軍人過去兩週在突尼西亞、迦納、塞內加爾與摩洛哥進行演習。
美軍非洲司令部（Africa Command）司令蘭里（Michael Langley）說：「2004年以來這項軍演的規模不斷增長，不僅多國與我們共同訓練的軍人數量增加，訓練範圍同樣擴大至安全以外的領域。」
美國也在非洲面臨新競爭者。殖民主義告終數十載後，非洲再次陷入強權之間的衝突，西方影響力衰退，同時非洲國家接受更多來自中俄企業的經濟與軍事支持。
美國軍方官員談到他們對中俄「惡意」影響力威脅的評估，但也指美方能在接受其地緣政治對手協助的非洲國家有所作為。
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