星期人物／施凱爾爭英相 要率工黨捲土重來

三年前英國工黨在地方選舉慘敗給執政黨，黨魁施凱爾一度考慮請辭負責，險些成為史上任期最短的工黨黨魁。三年後他準備帶領工黨重返暌違十四年的唐寧街首相府，再創前首相布萊爾「新工黨」的風華盛世。距離施凱爾首度當選國會議員開啟從政之路還不到十年。

布萊爾當初以既左且右的路線包裝，使工黨奪回政權；施凱爾也是，他穩紮穩打、不亂開選舉支票，避談國有化，靜待對手陣營自亂陣腳。

民調領先 重返執政有望

施凱爾接任工黨主席四年半，前主席柯賓領銜的極左派路線已被掃地出門，執政的保守黨忙於內鬥，首相蘇納克宣布提前在七月四日改選國會，希望獲得新民意付託。這給半年來民調領先幅度穩定在廿個百分點上下的工黨，班師回朝的大好良機。

六十一歲的施凱爾生於英格蘭薩里郡的左派家庭，父親是工匠、母親是護士，給他取名凱爾，向工黨創始人凱爾．哈迪致敬。

施凱爾說，自己家境雖還沒到赤貧的程度，「但我很清楚付不起帳單是什麼滋味」。他還說，對為了每天生計苦苦掙扎的英國民眾，他很能感同身受。光就這點來看，施凱爾跟家財萬貫的蘇納克，在民眾眼中就有天壤之別。

施凱爾十一歲時，他母親被診斷出罹患「成人型史迪爾症候群」（ＡＯＳＤ），這是原因不明的發炎性免疫疾病，患者連走路都有困難。考量到醫藥費，她從不去私立醫院看診。施凱爾二○一五年首度當選國會議員的兩周前，母親過世。

人權律師 曾獲騎士爵位

施凱爾先後在里茲和牛津大學攻讀法律，並在牛津取得碩士學位。他曾說，自己在校時從早到晚都泡在圖書館。他也否認自己曾嗑過藥，但補上一句，「我們念書很用功，玩得也很瘋」。

五十二歲首度當選國會議員前，施凱爾長期擔任律師，專攻人權法。他二○○二年成為御用大律師，六年後接任皇家檢察署起訴署長，二○一四年獲贈騎士爵位，表彰他對刑法貢獻，這是其頭銜前面多了Sir的原因。

當選後施凱爾出任移民部的影子大臣，二○一六年擔任英國脫歐的影子大臣，當時主席是柯賓。工黨二○一九年大選時要求就脫歐議題舉辦二次公投，施凱爾積極推動，但無功而返。

施凱爾二○二○年與另外兩位同志角逐黨魁，最後他以超過五成得票率結束柯賓五年黨魁任期。柯賓下台與二○一九年大選工黨慘敗有關，柯賓的政策主張被視為過度左傾激進，使工黨遭抹紅。眼見黨內已無容身之處，柯賓這次將以無黨籍身分參選。

英國前首相強生率保守黨打贏二○一九年大選，工黨的許多傳統票倉遭翻盤，保守黨在下議院享有八十席的優勢，接下來的地方選舉也勢如破竹，使施凱爾一度萌生退意。強生得意忘形的結果就是醜聞連環爆、眾叛親離和黨內逼宮，造成今日局面。

被嫌無趣 卻有政治抱負

英國金融時報報導，施凱爾就任工黨黨魁前兩年，活像穿藍色西裝的銀髮男子，絲毫沒群眾魅力，連黨內都埋怨他很無趣。

據說在聽到類似抱怨後，施凱爾說稱「一直當在野黨，才真正無趣」，「我浪費九年當在野黨，花四年半改造工黨。我將抱負推廣到全國的時候到了」。