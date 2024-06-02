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美日韓外交次長會：維持台海和平

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國日本與南韓五月卅一日在華府近郊舉行外交次長（副部長）會議，會後聯合聲明指出，維持台海和平穩定重要，是國際社會安全繁榮不可或缺要素。三國反對一切片面改變印太海域現狀的企圖，並肯定反對南海不法海上主權聲索的重要性，不過聲明未點名中國大陸。

美國副國務卿坎伯在維吉尼亞州的私人房舍，接待日本外務省事務次官岡野正敬、南韓外交部第一次官金洪均。三人會後聲明並指出，對台基本立場未改變，呼籲和平解決兩岸問題，並重申美日韓承諾合力加強印太安全。

美國之音（VOA）和日經亞洲一日報導，坎伯並說，今年召開第二次美日韓領袖峰會屬於最優先事項。上次是去年八月於馬里蘭州大衛營舉行。美日韓還會設立一個常設秘書處來強化三邊互動並在政策上密切合作。

坎伯會前已指出，前述用於協調的秘書處意在確保美日韓集團的重要工作維持前進動能；三國會探索新合作領域，這不僅限於東北亞，更放眼全球。

三人並強烈譴責北韓近期發射彈道飛彈，批評平壤言行日益動搖穩定。

三國 日本 美國

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