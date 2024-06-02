美防長奧斯丁盼董軍 要接緊急電話

美中防長奧斯丁（Lloyd Austin）與董軍五月三十一日在新加坡會談，奧斯丁強調雙邊保持溝通管道暢通重要性，促戰區指揮官恢復對話，並歡迎年底前建立危機溝通工作小組。奧斯丁關切解放軍上周在台海附近軍演造成的緊張，董軍強調反台獨，敦促美方不得以武助獨。

奧斯汀在新加坡香格里拉對話會晤董軍，這是兩國防長十八個月來首次實質面對面會談。奧斯汀一日表示，美中會在幾個月內恢復兩軍溝通。他說：「我告訴董部長，如因緊急情況來電，我一定會接電話，我定然希望對方也會這麼做。」

奧斯丁與董軍舉行七十五分鐘的雙邊會談，五角大廈資深官員形容對話直率且專業。五角大廈轉述會談要點，奧斯丁強調美中軍事溝通管道暢通的重要性，期望如美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平去年十一月達成的共識，盡快恢復美中戰區司令的電話溝通。

自拜習會去年達成共識以來，美國國防部長、參謀首長聯席會議主席、五角大廈印太事務助理部長、副助理部長到工作層級，均與中方對口陸續恢復溝通；美軍印太司令和解放軍東部戰區司令迄今未通話。

五角大廈表示，奧斯丁針對近日解放軍在台海周邊的挑釁作為表達擔憂，他重申中華人民共和國不應以台灣政權交接（民主進程常態的一環）為藉口，採取脅迫行動；奧斯丁強調美國依然致力於長期的、基於台灣關係法、美中三聯合公報及六項保證的「一個中國」政策，奧斯丁重申台海和平穩定的重要性。

中方國防部轉述董軍說法稱，台灣問題純屬中國內政，外部勢力無權干涉，中方堅決反對美方嚴重違背所做承諾，向台獨發出錯誤訊號，敦促美方切實糾正錯誤，不得以任何方式以武助獨。

另外，美國國務院五月三十一日說明副國務卿坎伯三十日與中方副外長馬朝旭的會談，坎伯也對馬朝旭強烈關切中方在台灣附近破壞穩定的作為。

解放軍五月二十三日與二十四日舉行環台軍演，中方針對新就任中華民國總統的賴清德，稱要懲戒台獨勢力；美國國務院和國防部日前分別聲明回應，斥其魯莽，兩部會首長在與中方官員的溝通中再提此事。

至於南海，奧斯丁重申美軍捍衛國際法所保障的公海航行自由，關切中方在南海對美國盟友菲律賓的脅迫作為，並重申對印太盟友的安全承諾堅不可摧（ironclad）。

董軍則說，在仁愛礁等問題上，中方的態度和底線是明確的，堅持平等協商解決分歧，對加劇挑釁的作為絕不置之不理。