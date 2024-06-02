美防長：亞洲安全 美國才安全

美國國防部長奧斯丁一日在新加坡香格里拉對話（香會）演說，表明唯有亞洲安全，美國才能安全，這就是為何美軍長期在該地區維持部署；歐洲和中東雖發生歷史性衝突，亞太仍是美方「優先戰區」。他也提及美國將持續支持台海維持現狀，並在回答提問時說，美中發生戰爭或戰鬥既非迫在眉睫，亦非不可避免。

綜合美聯社等外媒一日報導，奧斯丁強調，他五月卅一日與中國大陸防長董軍恢復對話的重要性，只要美中持續對話，就能找出棘手問題。奧斯丁希望確保雙方已裝好護欄，以免可能趨於失控的誤判和誤解。他說，用對話和平解決爭端，而非以威逼、衝突或懲罰；路透同日報導稱，此話就是針對中國。

奧斯丁並說，近三年來印太安全領域幾乎在各方面出現「新聚合」，各方對夥伴關係的力量有共同理解，定義印太安全新時代。但這並非來自強加一國意志或霸凌、脅迫，而是意味各個善意國家在共同利益和價值下團結，是主權國家的自由選擇。

印尼國家研究與創新署政治研究中心（PRP-BRIN）教授安華提問，若華府主要著重對話，是否會坐視北京獨斷專行的軍事姿態加劇？她擔心若美方過於安逸，「我們也會被踐踏」。奧斯丁回應，許多議題最好以對話解決，但他承諾美方將持續確保亞洲國家利益受保障，並能運用各自的專屬經濟區（EEZ）。

奧斯丁說，與中國交戰並非近在眼前或勢不可免，強權領袖須繼續合作，確保致力降低誤解誤判機會，保持對話很重要，美國對盟國及夥伴利益的持續支持也屬要務。

中國軍事科學院戰爭研究院大校研究員曹延中則提問，美國是否企圖打造亞洲版北約組織（ＮＡＴＯ）？奧斯丁回應，美國只是在與有共同價值的志同道合國家合作，不打算建立類似北約的聯盟。

針對奧斯丁的談話，據央視旗下微博號「玉淵譚天」，中方對此回應表示，當前台海形勢嚴峻，賴清德之流數典忘祖，赤裸裸販賣「兩國論」，妄想「倚外謀獨」，這是破壞台海現況的罪魁禍首，也是區域穩定的最大危害。

中方指出，組織軍事反制行動，打擊台獨囂張氣焰，懾止外部勢力干涉，絕不允許台灣從中國分裂出去，台獨等於戰爭。

菲律賓總統馬可仕五月卅一日的香會演說則聚焦南海，強調將貫徹守護主權。他指稱南海、朝鮮半島及台海情勢均牽動區域經濟安全；考量到其地理位置及旅台菲人，台海和平穩定須為優先要務，呼籲各方克制。