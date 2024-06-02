香格里拉對話場邊 中、日防長 暌違1年再會談

日本每日新聞和日本經濟新聞等日媒一日報導，日本防衛大臣木原稔當天在新加坡香格里拉對話（香會）場邊，與中國大陸國防部長董軍會談。木原對中國在尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊及南海的挑釁行為表達「深刻關切」，並確認日中國防當局對話重要。鑑於日前共軍圍台演習，木原強調台海和平穩定重要。

這是木原自去年九月就任防相以來，首度與董軍會談，也是中日防長暌違一年會談。木原提到中國公務船在釣魚台周邊侵入日本「領海」，以及和中國、俄羅斯的軍事合作，日中之間存在許多令人擔憂的情況。

雙方還商討中國視為其「核心利益」的台灣問題，董軍重申「台灣是中國內政問題」。木原則表達對中國與菲律賓爭奪主權的南海問題「深刻關切」，並譴責北韓發射彈道飛彈，要求中方能舒緩朝鮮半島緊張。

「董木會」也討論自去年五月起開始運作的熱線，兩人同意為避免海空偶發衝突，將予以適當運用。

木原呼籲，正因日中有令人擔憂的情況，因此國防當局間坦率討論至關重要。針對中國頻頻出入其周邊海域，木原說，在東海和南海，仍可見片面以武力和威嚇改變現狀的行為及企圖。

木原指稱，日本強化防衛能力並與盟國及志同道合國家合作，「並非旨在加劇區域緊張」，而是「為遏制以武力單方面改變現狀的行為，創造理想的安全環境，並支持遭違反國際法侵略或武力恫嚇的國家」。

董軍則說，日中應互為夥伴，而非威脅，落實雙方在政治方面的共識。