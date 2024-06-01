不只空飄糞便氣球！北韓連4天干擾無線電波 過去還有這些挑釁手法

北韓近日空飄大量裝有穢物的氣球至南韓，並發出無線電波干擾。兩韓分裂以來，北韓對南韓的挑釁攻擊隨著時局變化，從早年實際武力攻擊，逐漸轉向帶有污辱意味的挑釁。

北韓在5月28日晚間向南韓空飄數百枚帶有裝滿垃圾、污穢物垃圾袋的氣球。6月1日晚間南韓軍方再次發現空飄氣球蹤跡。

北韓領導人金正恩胞妹金與正透過官媒聲稱這項舉動屬於「人民的言論自由」，並表示「管制空飄行為有局限，希望大韓民國政府能夠諒解」，以此譏諷南韓政府未能管制境內脫北者團體向北韓空飄反北韓傳單與物資的行動。

南韓軍方也監測到與空飄氣球一同而來的還有斷斷續續的GPS電波干擾攻擊，以及30日試射約10枚短程彈道飛彈的武力示威行動。

GPS電波干擾雖未對南韓軍方造成影響，但多少仍使鄰近區域居民的車輛與漁船使用的導航系統造成干擾。軍方也呼籲民眾外出時注意是否有可疑空飄物，避免空飄物墜落時引發事故。

以下整理除了試射彈道飛彈、砲擊演習等軍事行動外，幾種北韓近年曾對南韓使用的挑釁手法：

●空飄氣球發送反南韓傳單

2016年多次向南韓空飄氣球，利用計時器與自動引爆裝置投放包含批評時任總統朴槿惠等反南韓內容傳單。期間引發南韓居民車輛、建築被綑綁投放的大批傳單砸毀的事故。

●GPS電波干擾

2012、2016、2024年都曾在兩韓邊境進行GPS電波干擾，造成當地訊號接收不良。南韓軍方聲稱設備不受影響，但確實干擾一般民眾的車輛、漁船導航裝置運作。

●炸毀兩韓聯絡辦公室

北韓2020年因不滿脫北者團體在兩韓邊境散布反北韓傳單等物品，炸毀位於北韓開城工業區內的兩韓聯絡辦公室，所幸聯絡辦公室停用已久，未造成人員傷亡。

●水庫未經通報洩洪

位於北韓境內臨津江上游的黃江壩，位於兩韓非軍事區（DMZ）以北27公里處，與南韓最前線的郡南壩之間受政府規定無法通話，也因此無法提前通報洩洪。

黃江壩洩洪在2009年造成多名南韓居民死傷，兩韓因此約定黃江壩洩洪時必須提前通報，但北韓多次未依約通報，逕自進行洩洪。

●派遣無人機入侵南韓領空

2014年曾有無人機墜落於南韓北部的坡州市與白翎島，調查發現為北韓製造，推測因故障墜落。2016、2022年底也都曾發生無人機入侵南韓領空事件，甚至飛入總統辦公室周遭禁飛區。

●謊稱南韓射擊挑釁

2023年3月7日，北韓軍方稱南韓在坡州的射擊場發射30多發砲彈，要求南韓立即停止這種挑釁行動。南韓軍方隨即澄清，指北韓的主張「毫無根據」。