南非大選執政黨失絕對多數 在野設組閣談判條件

南非選舉委員會網站今天顯示的本週國會大選97%投票所開票結果，執政黨得票率跌到40.14%，篤定失去30年來把持的絕對多數，在野各黨則爭相設定籌組執政聯盟的條件。

綜合路透社和法新社報導，目前看來，南非執政黨「非洲民族議會」（African National Congress，ANC）得票率較2019年上屆國會選舉的57.5%大跌，最大在野黨「民主聯盟」（Democratic Alliance，DA）這次得票率21.7%。

前總統朱瑪（Jacob Zuma）領導的新政黨「民族之矛」（uMkhonto we Sizwe，MK）拿下14.8%的選票，激進左派政黨「經濟自由陣線」（Economic FreedomFighters，EFF）以9.4%得票率屈居第4。最終結果預計這週末出爐。

自從南非解放運動領袖暨前總統曼德拉（NelsonMandela）1994年帶領國家擺脫白人少數統治走向民主後，他曾領導的非洲民族議會便執政至今，如今這個政黨將失去30年來握有的國會絕對多數，對南非來說是歷史轉折點。

非洲民族議會現在幾乎肯定必須尋找結盟夥伴，以獲得足夠支持來指定總統及組成政府。

非洲民族議會副秘書長莫科亞尼（NomvulaMokonyane）告訴法新社：「我們甚至從選前就持續與各方討論。」她說，在選舉最終結果公布後，黨內決策組織將確定前行方向，「一切都必須基於原則，而不是出於走投無路」。

即將卸任的非洲民族議會籍國會議員、曼德拉的孫子曼拉（Mandla）對法新社透露，由於民主聯盟與他們「理念不同」，彼此要結盟太過困難。

民主聯盟的白人黨魁史汀胡辛（John Steenhuisen）提出的自由市場民營化方案和結束「振興黑人經濟力」（black economic empowerment，BEE）政策各項計畫的主張，與非洲民族議會的傳統相悖。

曼拉還說，他們比較可能與經濟自由陣線和民族之矛這兩個激進左派政黨結為夥伴。兩黨的領導人馬雷瑪（Julius Malema）和朱瑪都曾是非洲民族議會黨員，但這也可能遇到非洲民族議會內部較溫和派系抗拒。

分析家布伊森（Susan Booysen）指出，經濟自由陣線的訴求被認為「太不按牌理出牌」且「難以預測」，而朱瑪和南非現任總統拉瑪佛沙（CyrilRamaphosa）之間的嫌隙也大到難以彌合。

民族之矛的發言人似乎認同上述說法，他表示只要新政府仍是由拉瑪佛沙領導，他們就不會與非洲民族議會進行協商。

這名發言人說，任何政黨若想與民族之矛結盟執政，就要願意修憲來實施徹底改革計畫及赦免朱瑪。朱瑪因遭判處藐視法庭罪而被宣告沒有參選國會議員資格。

「我們將讓（前）總統朱瑪重返國民議會（NationalAssembly），讓他回到總統職位，就這麼簡單。」