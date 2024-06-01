日防長：中日存在懸念 對陸強調台海和平與安定的重要

日本防衛大臣木原稔今在新加坡香格里拉對話期間，與中國大陸國防部長董軍會談。木原對中國在尖閣群島（我稱釣魚台列嶼）周邊和南海的挑釁行為表示「深刻關切」。並確認日中防衛當局對話的重要性。

這是木原去年12月就任防長以來，首次與董事會談。日本經濟新聞報導，木原指中國公務船在尖閣周邊侵入「日本領海」，以及和中國、俄羅斯的軍事合作，「日中之間存在許多懸念」。

雙方還討論中國將台灣問題視為「核心利益」的問題。木原強調「台灣海峽的和平與穩定的重要性」。董軍重申「台灣是中國的內政問題」的主張，牽制日美等國參與。

木原向中方傳達對中國與菲律賓爭奪主權、南海問題的「深刻關切」。他強烈譴責北韓發射彈道導彈，要求中方能讓朝鮮半島局勢降溫。

雙方也討論自2023年5月起開始運作的熱線。他們一致同意，為避免海空域的意外衝突，將適當地運用這條線路。

木原呼籲，「正因為日中之間存在著懸念，因此在防衛當局之間，坦率的討論至關重要。」董軍則明確表示：「日中應該互為夥伴，而不是彼此的威脅，實踐政治方面的共識。」

此外，木原在亞洲安全保障會議（香格里拉對話）發表演講。他強調，鑒於俄羅斯對烏克蘭的侵略以及中東和北朝鮮等地區局勢不穩定，「跨地域的、同時多發性危機，和偶發性衝突的風險，近年來大幅增加」。

針對中國頻繁進出周邊海域，他說，「在東海和南海，單方面以實力和威嚇改變現狀的行為和企圖，依然存在」。他主張「台灣海峽的和平與穩定也非常重要」。

他點名北韓，指責其「違反聯合國安理會決議，反覆發射彈道導彈等，威脅地區和國際社會的和平與安全」。他以各地的網絡攻擊和利用人工智慧（AI）散播假情報等為例，「和平時期和緊急時期的界限，已經變得模糊」。