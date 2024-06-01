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義大利航艦8月首度靠泊日本 有助強化安保合作

中央社／ 東京1日綜合外電報導

日本放送協會（NHK）今天報導，義大利海軍航空母艦卡富爾號（ITS Cavour）預計8月下旬首度靠泊日本港口，有助跟日本強化安全保障層面合作。

義大利海軍相關人士等透露，卡富爾號在義大利當地時間今天上午已出港，途中將靠泊澳洲等地港口，預計8月下旬首度靠泊日本港口。

卡富爾號2008年服役，是一艘艦長約244公尺的航空母艦，除了可搭載12架直升機及8架攻擊機等艦載機，還可以用來運送物資，過去曾針對大規模災害提供協助。

歐洲各國這幾年考量到強化擴張海洋舉動的中國，相繼出現加強參與印度太平洋地區的行動，除了英國與法國曾派遣航艦及巡防艦外，德國也計畫到今年夏天同時派遣海空軍。

義大利繼2023年派遣最先進巡邏艦靠泊日本後，今年派遣航艦靠泊，有助在印度太平洋地區跟日本強化安保領域合作。

義大利媒體「頁報」（Il Foglio）報導，這是義大利首度派遣航空母艦打擊群到印太區域，此舉將向印太盟友送出強烈政治訊號，印太民主盟友一直期待歐洲國家能在當地展現更大「軍力存在感」，以共同對抗中國與日俱增的擴張企圖。

日本 義大利 航空母艦

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