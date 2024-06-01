快訊

陸民眾用水果看財力 繼「車厘子」後下個指標換什麼？

以哈衝突、俄烏戰爭、台海關係 誰畫紅線又誰觸線？

直擊／台灣寶可夢中心滿滿「快龍」玩偶 網見1亮點叫好：黃牛直接翻車

台積電設廠效應 熊本縣外國住宿客台灣人居冠

中央社／ 東京1日綜合外電報導
台積電熊本廠今年2月開幕。中央社資料照
台積電熊本廠今年2月開幕。中央社資料照

日本觀光廳5月31日公布旅宿調查顯示，2023年度投宿熊本縣內住宿設施的外國旅客中，台灣人占比約3成居冠，顯示台積電設廠效應不僅展現在產業面，連商業和觀光業也同受鼓舞。

日本朝日新聞報導，除了訪問熊本縣的台灣人增加，連當地零售業也出現「轉向台灣」的現況。例如熊本市的老牌百貨公司鶴屋，今年4月到5月享有免稅優惠的外國旅客營業額，占比首度超過整體營業額的2%。而在這些外國消費者中，台灣人同樣以占約4成居冠。

報導指出，受到晶圓代工龍頭台積電進駐熊本縣及航空公司開航直飛台北航線影響，不光是商務往來，連造訪熊本縣的觀光客數量都急速增加。

觀光廳以員工數超過10人的住宿設施作為調查對象，從國家或地區別來看，2023年度總計有高達約31萬名台灣人投宿熊本縣居冠，韓國及香港旅客分居第2名與第3名；前3名的共同點就是都有直飛熊本機場的航班。

隨著台積電在熊本縣的工廠預計今年12月正式量產，企業相關人士往來熊本縣的情況日益頻繁。2023年9月，總部設在台灣的兩家航空公司也開航往來台北與熊本的直飛航線。

台灣人 台積電 熊本

延伸閱讀

超微轉單三星3奈米「想威脅台積電」？陸行之曝蘇姿丰盤算：2風險不注意恐重蹈覆轍被玩死

外資賣超330億 台積電殺尾盤台股市值減近6000億

「德國模式」失敗？德媒以台積電為例 揭開德國經濟對陸依賴原因

台積電、大型Outlet進駐 翁章梁：嘉縣將破繭而出

相關新聞

玩笑開過頭！英駐墨西哥大使拿槍瞄準職員 慘遭解職

英國駐墨西哥大使班傑明（Jon Benjamin）今年4月疑似拿著突擊步槍對準當地使館職員，據傳已遭到解職。

香格里拉對話／日中防長睽違1年來首次會晤

日本防衛大臣木原稔與中國國防部長董軍稍早於新加坡香格里拉對話會期間會面，是去年6月以來兩國防長首次會面。

台積電設廠效應 熊本縣外國住宿客台灣人居冠

日本觀光廳5月31日公布旅宿調查顯示，2023年度投宿熊本縣內住宿設施的外國旅客中，台灣人占比約3成居冠，顯示台積電設廠...

優雅學霸有望成墨西哥首位女總統 高反差接班如何創新局

墨西哥將於6月2日舉行總統大選，現任總統羅培茲歐布拉多欽定的接班人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum），民調大贏對手20個百分點，幾乎篤定當選，將成為墨國史上第一位女總統和猶太裔總統。羅培茲歐布拉多出身南部貧窮地區，因任內照顧窮人和作風接地氣而人氣不墜。薜恩鮑姆出身精英家族，從小學芭蕾和法文，擁有博士學位，兩個背景反差極大的人，為何會成為政治夥伴？墨西哥被視為西方與中國經濟脫鉤的重鎮，但羅培茲歐布拉多未好好把握機會，薛恩鮑姆該如何走出他的格局？

從茶販之子到封神 印度總理莫迪從政地位崇高

印度大選專題

香格里拉對話／美防長讚揚美中關係好轉 但仍需對中軍事威懾

美國國防部長奧斯汀1日稍早在新加坡香格里拉對話時發表演說，讚揚美中關係有所改善，但也認為有必要遏止北京的軍事行動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。