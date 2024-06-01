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玩笑開過頭！英駐墨西哥大使拿槍瞄準職員 慘遭解職

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
英國駐墨西哥大使班傑明持槍對準職員，慘遭解職。擷取自X（@subdiplomatic）
英國駐墨西哥大使班傑明持槍對準職員，慘遭解職。擷取自X（@subdiplomatic）

英國墨西哥大使班傑明（Jon Benjamin）今年4月疑似拿著突擊步槍對準當地使館職員，據傳已遭到解職。

根據社群媒體X上的一個匿名帳號發布的影片，大使班傑明舉著突擊步槍，透過準星瞄準1名男子，影片字幕寫說：「墨西哥每天這麼多人被毒梟殺害，他竟然還敢嘻皮笑臉。」

班傑明當時正前往毒梟掌控的西納羅亞州（Sinaloa）與杜蘭戈州（Durango）訪問，，1名男子發現自己被槍指著後，作勢表示很不自在。

據了解，該把槍可能屬於班傑明的隨行保安人員，而班傑明在該事件發生後不久就被解職。對於這起事件，班傑明尚未發表回應。

61歲的班傑明2021年起擔任英國駐墨西哥大使，此前曾派駐迦納、智利、土耳其、印尼和美國。

英國外交國協及發展部（FCDO）向金融時報指出，「我們知悉這起事件，並已採取適當行動。當確實出現內部問題時，FCDO擁有健全的人力資源流程來解決這些問題。」

墨西哥 影片 英國

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