香格里拉對話／小馬可仕強硬表態：菲律賓不會放棄對南海主權聲張

菲律賓總統小馬可仕5月31日在新加坡出席香格里拉對話時發表演說，宣示菲律賓在南海主權爭議水域的主權聲張，並稱美國的存在對東南亞地區的區域和平至關重要。

小馬可仕表示，「我國在我們水域畫定的界限並非來自想像，而是基於國際法。我不打算讓步，菲律賓人不會屈服。」

此外他也批評「透過武力、恐嚇和欺騙，來宣傳過分且毫無根據主張的強硬行動」。

小馬可仕發表演說時，中國國防部長董軍就坐在台下。他雖未直接點名中國，但近來兩國在南海摩擦不斷，他似乎意有所指。

小馬可斯也表明要深化與美國的防務合作。他說，「中國對本區域安全局勢和經濟發展的決定性影響是一個永存的事實。與此同時，美國的穩定存在對區域和平至關重要。這從來不是一種選擇。這兩個國家都很重要。」