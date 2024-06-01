法國宣布逮捕18歲車臣男 涉嫌策畫在奧運足球賽事發動恐攻

法國內政部5月31日宣布，當地保安部隊日前在聖艾蒂恩市（Saint-Etienne）逮捕一名18歲車臣男子，指控他企圖在夏季舉行的奧運期間襲擊當地足球場。

路透報導，法國內政部達爾馬寧（Gerald Darmanin）在聲明中提到，該名犯嫌似乎計畫在聖艾蒂恩市舉行的奧運足球賽事期間，襲擊若弗魯瓦·吉夏爾球場（Stade Geoffroy-Guichard）足球場，稱對方受到伊斯蘭主義啟發，想襲擊觀眾、保安人員，並像烈士結束生命。

達爾馬寧指，該名男子有意針對體育場外的球迷，因為體育場內的安全措施太過嚴密。他說，「借助他的IT設備和我們進行的搜查，我們能夠確定他想採取行動。」他未成年的弟弟亦被捕，但隨後遭到釋放。

此次是法國政府首次搗破企圖襲擊本屆奧運的陰謀。巴黎一名中學教師在2020年遭一名18歲車臣籍難民斬首殺害，犯嫌其後遭警方擊斃。