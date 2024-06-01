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拜登宣布以色列新停火建議 哈瑪斯：積極考慮

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
美國總統拜登。歐新社
美國總統拜登。歐新社

美國總統拜登今天指出，以色列已提出新的加薩停火建議以交換人質釋放，他呼籲哈瑪斯（Hamas）接受這項提議，表示這是終結以哈戰爭最佳之道。哈瑪斯表示將「積極考慮」。

時值以哈戰爭進入第8個月，面對大選年壓力的拜登表示：「這場戰爭是時候該結束了。」

由埃及和卡達等居中斡旋加薩停戰談判停頓，以哈雙方都指責對方缺乏進展。

以色列入侵加薩南端城市拉法（Rafah）已經數週，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也承受國內外就加薩死亡人數升高和人質仍未獲釋的壓力。

在拜登提出停火計畫後，尼坦雅胡辦公室今天指出，以色列已授權談判代表提出加薩停戰協議。

拜登提出的新建議分為三個階段，與先前提案有所不同，隨著各方完成這三個階段，停火將持續下去。

在第一階段，以哈停火6週，以軍將自加薩人口集中地區撤離，包括年長者和婦女的人質將交換數以百計的巴勒斯坦囚犯。巴勒斯坦平民將回到加薩北部等地區，每天將有600輛卡車載運人道援助物資進入加薩。

第二階段，哈瑪斯和以色列將就永久結束敵對行動的條款進行談判。拜登表示：「只要談判持續，雙方停火就會延續。」

第斯三階段，將包括重大的加薩重建計畫。

拜登說，這項建議將由卡達轉達給哈瑪斯。

哈瑪斯稍後表示，「積極考慮」由拜登宣布的以色列停火計畫。

尼坦雅胡則稱，「根除」哈瑪斯統治和發動戰爭的能力前，加薩戰爭不會結束。

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