金正恩放棄和統南韓 北韓禁止孩童取名「統一」

中央社／ 首爾31日綜合外電報導

南韓統一部指出，北韓當局下令民眾不得以「統一」等字眼為孩童命名，顯示這個專制政權正加強抹除兩韓和平統一的方針。

韓聯社報導，南韓統一部昨天表示，北韓最近禁止人民選用「統一」（tongil）、「一個」（hana）和「大韓民國」（hankook）之意的詞彙為孩童取名。

北韓領導人金正恩去年在執政的朝鮮勞動黨（Workers' Party of Korea）年底會議中，將北韓與南韓定義為「敵對的兩國關係」，而此舉正是北韓試圖移除統一方針的一環。

金正恩表示，他認為尋求跟南韓統一毫無意義，並下令官員廢除負責兩韓事務的國家機構。

北韓日前還移除外務省網站上關於地理的欄位，據悉這個欄位曾包含「朝鮮是三面環海的海洋國家」等內容。

南韓統一部指出，北韓還移除駐外館處有關統一的書籍。

同時，南韓統一部提到，北韓預計於6月下旬舉行的朝鮮勞動黨全體會議討論經濟成就、加強政治意識形態的方法及組織問題。

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