美國宣布就47人案向中港官員實施新制裁

香港高等法院5月30日判決「47人案」中14名不認罪被告犯下「串謀顛復國家政權」罪後，澳大利亞第一時間表達深切關注，歐盟批評這一判決「標誌著香港基本自由和民主參與的進一步惡化」。

本周五（5月31日），美國國務院就香港國安法審判發表聲明。聲明中說：「美國對香港民主派組織者的國安法審判中宣布的有罪判決深表關切。被告僅僅因為和平參與受香港基本法保護的政治活動而遭到出於政治動機的起訴和監禁。作為回應，美國國務院正在採取措施，根據《移民和國籍法》第212（a）（3）（C）條的規定，對負責執行國安法的中國大陸和香港官員實施新的簽證限制。」

美國國務院聲明同時呼籲香港當局立即釋放這些被不公正拘押的人士。聲明寫道：「我們敦促中國人民共和國政府和香港當局維護香港的司法獨立，停止使用含糊不清的國家安全法來遏制和平異議，恢復對香港作為具有活力和競爭力的國際商業中心至關重要的開放性。」

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】