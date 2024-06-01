OpenAI：中俄伊用AI帶選前風向

法新社五月卅日報導，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI同日指稱，近三個月來OpenAI已挫敗五起祕密行動，這些行動企圖利用OpenAI的人工智慧（AI）技術操控全球輿論與影響地緣政治。

OpenAI在一篇文章稱，被破壞的活動來自俄羅斯、中國大陸、伊朗及一間以色列私人公司。

這些威脅的發動者試圖利用OpenAI強大的語言模型，進行生成評論、文章和社群媒體個人檔案，以及除錯機器人和網站程式碼等任務。

OpenAI執行長奧特曼說，這些「似乎並未因我們的服務而增加受眾參與度或擴大受眾」。

OpenAI等AI公司正受密切關注，各界擔憂ChatGPT或圖片生成工具Dall-E等應用程式，可能在幾秒鐘內就大量生成欺騙內容。俄中伊等國在各個國家地區投票日前，利用祕密社群媒體行動加劇緊張，尤其令人擔憂。

其中一個行動名為「文法錯誤」，是先前莫斯科鎖定烏克蘭、摩爾多瓦、波羅的海國家及美國的未報告行動。這項行動用OpenAI模型與工具，在社群媒體Telegram用俄語和英語撰寫帶風向的簡短政治評論。

名為「分身」的俄國行動則用AI在社群媒體Ｘ等平台，寫英語、法語、德語、義大利語和波蘭語等語言的評論。

OpenAI亦阻止名為「垃圾偽軍」的中國影響力行動。該行動濫用OpenAI模型研究社群媒體活動、並以多種語言寫貼文和除錯網站程式碼。

另外，歐盟五月廿九日宣布成立AI辦公室，由一群科技專家、律師及經濟學者組成，依歐盟最新通過的「AI法」監管科技業。該辦公室有一四○名成員，隸屬歐盟執委會，將作為歐盟強大的科技監督機關，監管諸如ChatGPT之類的強大AI系統。