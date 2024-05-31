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查理三世誕辰閱兵將登場 英媒稱凱特「考慮」屆時在白金漢宮陽台亮相

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國國王查理三世2023年5月6日在倫敦舉行加冕典禮後，英國王儲威廉與妻子凱特乘坐馬車出行。資料照片。美聯社
英國國王查理三世2023年5月6日在倫敦舉行加冕典禮後，英國王儲威廉與妻子凱特乘坐馬車出行。資料照片。美聯社

每日鏡報31日披露，英國王儲威廉的妻子凱特雖然正在進行預防性化療，但不排除6月在國王官方誕辰慶典亮相。

英國每年6月都會舉行又稱為「國王誕辰閱兵」的「軍旗敬禮分列式」，今年訂在6月15日登場，在此之前則有兩場彩排活動，分別是1日的少將檢閱（The Major General's Review）與8日的長官檢閱（The Colonel's Review）。

根據報導，凱特身為愛爾蘭衛隊榮譽司令，通常會出席第二場活動與接受敬禮。肯辛頓宮30日證實，凱特今年將不會出席國王誕辰慶典前的最後彩排，但沒有排除她會出席一周之後的重頭戲。

據了解，如果凱特感覺身體狀況夠好的話，將會考慮在軍旗敬禮分列式之後，於白金漢宮的陽台亮相。

皇室消息人士堅稱，直到醫師宣布一切安全之前，凱特預計將不會重返公務，任何在王室活動的露面頂多是偶爾為之。

推特/X連結：https://x.com/MailOnline/status/1796452929227874409

王儲 英國 醫師

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