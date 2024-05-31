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歐盟將大陸電商Temu列入超大平台 須受更嚴格規範

中央社／ 布魯塞爾31日綜合外電報導
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天正式依照其「數位服務法」，將中國網購平台Temu列入「非常大型網路平台」名單，意味須遵守更嚴格的安全新規定。路透
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天正式依照其「數位服務法」，將中國網購平台Temu列入「非常大型網路平台」名單，意味須遵守更嚴格的安全新規定。路透

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天正式依照其「數位服務法」，將中國網購平台Temu列入「非常大型網路平台」名單，意味須遵守更嚴格的安全新規定。

法新社報導，Temu去年4月才進入歐盟（EU）市場，卻已成為歐洲成長最快的應用程式（app）之一。但其業務做法已在當地面臨消費者團體的強烈檢視。

歐盟為了讓規模夠大的數位公司受到約束，已將24家公司列入「非常大型網路平台」（VLOP）名單，也就是在歐盟境內每月活躍使用人數超過4500萬。

這當中除了有中國電商巨擘阿里巴巴和拼多多各自的國際版全球速賣通（AliExpress）和Temu，還有美國電商巨擘亞馬遜（Amazon），以及分別來自中國和德國的時尚網購平台Shein和Zalando。

歐盟執委會表示，Temu被列入名單後4個月，也就是自9月底開始，將必須遵守「數位服務法」（DigitalServices Act，DSA）規定的更嚴格規則。數位服務法是歐盟為了監管線上平台所實施的龐大新法之一。

歐洲消費者聯盟（BEUC）本月中指控Temu藉由「操縱技術」強迫使用者花更多錢，違反數位服務法。Temu也因疑似有廣告不實等數項不公平行為，正在韓國遭到監管當局調查。

Temu今年稍早表示，其在歐盟境內每月活躍使用人數平均約有7500萬。Temu今天透過聲明說，他們會「完全致力於遵守數位服務法列出的規則和條例」，確保其歐盟使用者享有「安全、資訊透明和受到保護」。

使用者 歐盟 電商

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