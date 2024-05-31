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英澳紐星馬「五國防衛協定」年度軍演 將出動F-35和反潛機

中央社／ 新加坡31日綜合外電報導
澳洲、英國、馬來西亞、紐西蘭和新加坡已經同意於今年在區域內舉行更複雜的軍事演習，將會出動無人機、第5代戰鬥機F-35和P-8A反潛機。路透
澳洲、英國、馬來西亞、紐西蘭和新加坡已經同意於今年在區域內舉行更複雜的軍事演習，將會出動無人機、第5代戰鬥機F-35和P-8A反潛機。路透

澳洲英國馬來西亞紐西蘭新加坡已經同意於今年在區域內舉行更複雜的軍事演習，將會出動無人機、第5代戰鬥機F-35和P-8A反潛機。

路透社報導，就在亞洲軍事演習節奏隨著全球大國之間的緊張關係加快之際，已有53年歷史的「五國防衛協定」（FPDA）成員國國防部長今天在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）國防會議場邊發布這項消息。

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）說：「我們正在增加投入演習的資產，因此在今年稍晚『五國團結』（Bersama Lima）演習中，澳洲將首度出動F-35聯合攻擊戰鬥機（F-35 Joint StrikeFighter）。」

Bersama Lima是馬來語「5個一起」之意，是這5國的一項年度軍事演習。這項演習去年在馬來西亞舉行。

馬勒斯說，五國防衛協定議程志向日益遠大，展開更複雜演習是其中一個例子。紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）說，作為演習的一部分，1架P-8A海神式（P-8A Poseidon）巡邏機將首度部署在新加坡。

美國持續增加對該地區部署性能最好的潛艦追蹤機P-8飛機，以牽制中國的潛艦巡邏。

新加坡靠近印尼連接南海和印度洋的重要潛艦航道。

馬勒斯說，五國防衛協定「與中國無關」，而是「我們希望密切合作」。馬來西亞國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin）說，今年的演習將包括無人機以及其他「非傳統」元素。

F-35 新加坡 演習 澳洲 紐西蘭 英國 馬來西亞

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