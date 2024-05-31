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小馬可仕香格里拉對話主題演說受矚 將闡述南海立場

中央社／ 馬尼拉31日專電
菲律賓總統小馬可仕今晚將在香格里拉對話開幕式發表主題演說，備受矚目。小馬可仕將闡明菲律賓對南海議題的法律和地緣政治立場，並說明南海對全球貿易和經濟的重要性。路透
菲律賓總統小馬可仕今晚將在香格里拉對話開幕式發表主題演說，備受矚目。小馬可仕將闡明菲律賓對南海議題的法律和地緣政治立場，並說明南海對全球貿易和經濟的重要性。路透

菲律賓總統小馬可仕今晚將在香格里拉對話開幕式發表主題演說，備受矚目。小馬可仕將闡明菲律賓對南海議題的法律和地緣政治立場，並說明南海對全球貿易和經濟的重要性。

第21屆香格里拉對話論壇今天到6月2日在新加坡舉行。菲律賓總統府發表聲明指出，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將是首位在香格里拉對話發表主題演說的菲律賓國家元首。

小馬可仕29日從汶萊抵達新加坡。他在汶萊受訪表示，香格里拉對話邀請菲律賓總統發表主題演說這一事實具有重要意義。這代表主辦方認知到菲律賓所面臨的挑戰。

小馬可仕說：「我認為，我出席這次會議並提出、闡明菲律賓對國防和外交的展望與前景，非常及時。在此同時，面臨此地區當前的地緣政治挑戰，我們持續強調菲律賓致力於基於規範的國際秩序及建設性的多邊主義（constructive multilateralism）。」

香格里拉對話過去的主題演說講者包括時任新加坡總理李顯龍、印度總理莫迪（Narendra Modi）、日本首相岸田文雄和澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。

GMA新聞網報導，小馬可仕今天與新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）會面。尚達曼表示，他期待對菲律賓進行國事訪問，並希望兩國關係更加穩固。

另一方面，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）出席香格里拉對話期間，預計將與加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）會面，探討更多雙邊和多邊合作機會；與韓國國防部長申源湜討論區域安全挑戰和駐韓國聯合國軍司令部（UNC）的合作；並與歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）討論地區安全事務，尤其是南海議題。

鐵歐多洛說，香格里拉對話是就眾多問題、重大挑戰和新出現的疑慮進行討論和辯論不同立場的重要場所。「最重要的是，我們齊聚一堂，共同管控、緩解並緩和區域和國際間的緊張局勢。」

小馬可仕 菲律賓 香格里拉

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