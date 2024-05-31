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防旅客再遇丟包慘案！越南富國市長喊列黑名單：盼台客數量再增加

中央社／ 河內31日專電
越南堅江省富國市市長黃光興（圖）談及台灣旅客春節期間在富國島被丟包一事表示，會向主管機關堅江省旅遊局提供一份黑名單，方便業者尋找好的合作對口，也讓旅客找到最適合的旅行社。中央社
越南堅江省富國市市長黃光興（圖）談及台灣旅客春節期間在富國島被丟包一事表示，會向主管機關堅江省旅遊局提供一份黑名單，方便業者尋找好的合作對口，也讓旅客找到最適合的旅行社。中央社

數百名台灣旅客農曆年期間在富國島旅遊時，遭旅行社欠款糾紛波及被丟包。富國市市長黃光興近日表示，會提供黑名單讓旅行社與遊客參考，以便做出最佳選擇。

黃光興（Huynh Quang Hung）近日接受中央社訪問時表示，台灣旅客年初在富國島被丟包，這與越南地接社和台灣組團社的合約糾紛有關，富國市已和省旅遊局配合，定期指導、檢查和處理，確保旅行社、組團社等單位依法經營。

他表示，就政府單位的角度，會鼓勵越南當地旅行社和國際旅客仔細研究相關訊息，富國市也會向省旅遊局提供曾出現不良、不當行為的旅行社資訊，以便相關業者和旅客掌握並做出選擇。

台灣旅客今年春節期間前往隸屬越南堅江省（Kien Giang）的富國島旅遊，未料台灣組團社美加國際旅行社（年代旅遊）拖欠地接社越南WInnER國際旅行社（WInnER國際）款項，導致至少292名旅客在富國島被丟包、行程一度中斷。

黃光興表示，這幾年來，富國島接待了大量國際旅客，今年前4個月，抵達富國島的國際旅客年成長率超過200%，這對富國島旅遊業是非常正面的跡象。

他說，富國島的主要國際客源包括台灣，目前，平均每天有1航班往返台灣與富國島，「台灣旅客是富國島的戰略客源之一」，會繼續協調相關單位，增開更多往來兩地的航班。

根據堅江省政府統計，今年截至4月，赴堅江省的台灣旅客超過8.2萬人次，其中逾8成前往富國島，保守估計逼近7萬人次；而去年全年抵達堅江省的台灣旅客為5萬人次。台灣成為富國島第2大國際客源，緊追第一名的韓國。

黃光興指出，目前到富國島的國際旅客，包括台灣旅客在內，呈現良好成長的趨勢，當地政府有責任確保旅客在富國島休閒、旅遊的安全，也希望來富國島的台灣旅客數量日益增加。

富國島 旅行社 航班 越南

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