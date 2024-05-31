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面臨「全球性的不公正」…氣候變遷首當其衝 小島嶼開發中國家尋求支持

中央社／ 紐約聯合國總部30日綜合外電報導
聯合國副秘書長穆罕默德（圖）說：「這是10年衝刺的開端，我期盼小島嶼開發中國家（SIDS）不會停下腳步。」她強調這些國家面臨「全球性的不公正」。歐新社
聯合國副秘書長穆罕默德（圖）說：「這是10年衝刺的開端，我期盼小島嶼開發中國家（SIDS）不會停下腳步。」她強調這些國家面臨「全球性的不公正」。歐新社

小島嶼開發中國家氣候變遷危機之下首當其衝。相關國家今天通過一項10年計畫，尋求國際支持抵禦嚴重、甚至生存攸關的威脅。

法新社報導，聯合國副秘書長穆罕默德（Amina Mohammed）說：「這是10年衝刺的開端，我期盼小島嶼開發中國家（SIDS）不會停下腳步。」她強調這些國家面臨「全球性的不公正」。

在第4次小島嶼開發中國家國際會議閉幕時，東道主中美洲島國安地卡及巴布達總理布朗（GastonBrowne）表示，將透過這項計畫向各種全球機構，「為小島嶼開發中國家大聲疾呼和鼓吹」。

他說：「我們讚頌小島嶼開發中國家開啟更光明未來。」

小島嶼開發中國家集團由加勒比海、太平洋、印度洋的39個國家組成，涵蓋6500萬人口。

包括領土狹小、人口分散、地理位置偏遠、多元化程度低、進口依賴型經濟等共同特徵，讓這些國家處於劣勢。

這項宣言提到：「未來10年對小島嶼開發中國家來說至關重要。」

全球暖化造成乾旱、洪水、颶風，正在加劇威脅。海平面持續上升，恐怕真的會讓諸如馬爾地夫、吐瓦魯等國從地圖上消失。

今天通過的文件指出，為了實現「可長可久的發展和有復原能力的繁榮」，這些國家必須「經濟多元化、提升國力和生產力」。

暖化 氣候變遷 聯合國 開發中國家 馬爾地夫

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