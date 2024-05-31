逾兩周動亂未歇…新喀里多尼亞首府機場 關閉時間延至6月3日
位於南太平洋的法國海外屬地新喀里多尼亞5月中旬發生致命動亂，導致首府努美阿的國際機場關閉逾兩週後，當地航空業者指出，新喀里多尼亞的國際機場將至少關閉到6月3日。
喀里多尼亞航空（Aircalin）今天透過聲明說，因為新喀里多尼亞仍處於危機，當局宣布努美阿（Noumea）的拉東突塔國際機場（La Tontouta International Airport）關閉時間延至6月3日上午9時。
當地5月13日爆發反對投票改革的暴力抗議後，拉東突塔國際機場則在14日關閉，連日來的打劫、縱火和衝突已導致7人死亡、數百人受傷。
新喀里多尼亞早從19世紀就受法國統治，但當地原住民族卡納克（Kanaks）許多族人希望獲得更充分的自治或獨立。
法國先前計劃向數以千計非原住民的長期居民賦予投票權，但卡納克族認為，此舉會削弱他們選票的影響力。
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