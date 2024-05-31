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逾兩周動亂未歇…新喀里多尼亞首府機場 關閉時間延至6月3日

中央社／ 努美阿31日綜合外電報導
位於南太平洋的法國海外屬地新喀里多尼亞5月中旬發生致命動亂，導致首府努美阿的國際機場關閉逾兩週後，當地航空業者指出，新喀里多尼亞的國際機場將至少關閉到6月3日。圖為一名士兵在疏散人員抵達新喀里多尼亞首府努美阿的國際機場時站崗。路透資料照
位於南太平洋的法國海外屬地新喀里多尼亞5月中旬發生致命動亂，導致首府努美阿的國際機場關閉逾兩週後，當地航空業者指出，新喀里多尼亞的國際機場將至少關閉到6月3日。圖為一名士兵在疏散人員抵達新喀里多尼亞首府努美阿的國際機場時站崗。路透資料照

位於南太平洋的法國海外屬地新喀里多尼亞5月中旬發生致命動亂，導致首府努美阿的國際機場關閉逾兩週後，當地航空業者指出，新喀里多尼亞的國際機場將至少關閉到6月3日。

喀里多尼亞航空（Aircalin）今天透過聲明說，因為新喀里多尼亞仍處於危機，當局宣布努美阿（Noumea）的拉東突塔國際機場（La Tontouta International Airport）關閉時間延至6月3日上午9時。

當地5月13日爆發反對投票改革的暴力抗議後，拉東突塔國際機場則在14日關閉，連日來的打劫、縱火和衝突已導致7人死亡、數百人受傷。

新喀里多尼亞早從19世紀就受法國統治，但當地原住民族卡納克（Kanaks）許多族人希望獲得更充分的自治或獨立。

法國先前計劃向數以千計非原住民的長期居民賦予投票權，但卡納克族認為，此舉會削弱他們選票的影響力。

投票 機場 法國

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