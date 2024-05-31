快訊

孫安佐又出事了！泰國呼麻擅闖民宅裸露下半身 遭逮捕畫面曝光

中職／黃仁勳6月1日味全龍主場開球球衣準備好了 背號先保密

剛訪問台灣 美國議員出席香格里拉對話：支持台灣印太夥伴獲跨黨相挺

中央社／ 新加坡31日電
香格里拉對話今天登場，剛訪問台灣的美國參議員達克沃斯（圖）出席，並表示，台灣及整體印太夥伴，美方都希望深化友好關係，且這些支持都有著跨黨派相挺力量。美聯社資料照
香格里拉對話今天登場，剛訪問台灣的美國參議員達克沃斯（圖）出席，並表示，台灣及整體印太夥伴，美方都希望深化友好關係，且這些支持都有著跨黨派相挺力量。美聯社資料照

香格里拉對話今天登場，剛訪問台灣的美國參議員達克沃斯出席，並表示，台灣及整體印太夥伴，美方都希望深化友好關係，且這些支持都有著跨黨派相挺力量；美方支持強化台灣自我防衛，重點是保護台灣免遭中共武力侵犯，以避免衝突發生。

出席香格里拉對話的美國參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）、蘇利文（Dan Sullivan）與巴特勒（Laphonza Butler），下午接受中央社、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體訪問。

達克沃斯表示，美國展現對日本、南韓、台灣及印太區域夥伴的支持非常堅實，這種支持不只是軍事上、外交上，更是一種友情；先前訪台時與民進黨、國民黨等政黨人士都有交流，美方希望深化與台灣的長期友誼。事實上，台灣及整體印太夥伴，美方都希望深化友好關係，且這些支持都有著跨黨派相挺力量。

達克沃斯指出，美方支持強化台灣自我防衛能力，並非要對中共採取威脅作為，而是要保護台灣免遭中共武力侵犯，以避免衝突發生。

外界預計，美中防長會晤，台灣、南海都可能是觸及議題，而香格里拉對話主題講者邀請菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），顯見南海議題是關注焦點。

對此，蘇利文指出，美國有很多盟友，這次香格里拉對話的相關會議意義重大，此行來訪新加坡出席活動，不僅表達美方對印太夥伴的支持力道，更是展現維護和平穩定的態度，美國主張自由航行，而非帶來衝突或任何對抗行為。

蘇利文說明，台灣今年初順利舉行民主選舉，而中共則是集權領導，兩者完全不同，美國將確保台灣具有自我防衛的國防實力，美國遵循一中政策沒有改變，同時基於台灣關係法與台灣互動，美國是以朋友身分關心及支持印太區域的夥伴。

中共 美國 香格里拉

延伸閱讀

不含ATACMS 美允援烏武器打擊俄烏邊界俄境

加深台美關係 美訪問團議員：推動「與台灣同一陣線法案」

又有美國跨黨派國會團訪台 擬晉見賴清德總統

美議員譚美率團抵台 為表達對賴清德總統及台灣承諾

相關新聞

南韓釜山超市大爆炸！百罐瓦斯瓶被點燃引爆 黑煙直竄畫面曝

韓聯社報導，南韓釜山江西區鳴旨洞一間生鮮食材超市外，於今天上午11時36分左右傳出爆炸意外，釀成嚴重火災，警消正在調查詳...

螺旋槳飛機意外機腹著陸！日本神戶機場緊急關閉跑道

NHK報導，日本一架螺旋槳輕型飛機31日下午在神戶機場降落時出現問題，因此跑道將從下午2時半起關閉，尚未確定何時會重啟。

逾兩周動亂未歇…新喀里多尼亞首府機場 關閉時間延至6月3日

位於南太平洋的法國海外屬地新喀里多尼亞5月中旬發生致命動亂，導致首府努美阿的國際機場關閉逾兩週後，當地航空業者指出，新喀...

剛訪問台灣 美國議員出席香格里拉對話：支持台灣印太夥伴獲跨黨相挺

香格里拉對話今天登場，剛訪問台灣的美國參議員達克沃斯出席，並表示，台灣及整體印太夥伴，美方都希望深化友好關係，且這些支持...

國會下議院選舉宣傳期結束 印度總統莫迪登小島打坐冥想

印度正在舉行國會下議院選舉，宣傳期昨天結束。總理莫迪在自己的選區投票日之前，登上南端小島一間神廟打坐冥想。莫迪所屬的印度...

探討兩軍關係、台灣議題 陸專家分析美陸防長會晤：關注菲總統開幕演講

中國國防部新聞發言人吳謙今天下午在新加坡表示，中美防長今天在新加坡香格里拉對話會期間舉行會晤，雙方就兩軍關係、「台灣問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。