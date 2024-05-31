剛訪問台灣 美國議員出席香格里拉對話：支持台灣印太夥伴獲跨黨相挺

香格里拉對話今天登場，剛訪問台灣的美國參議員達克沃斯出席，並表示，台灣及整體印太夥伴，美方都希望深化友好關係，且這些支持都有著跨黨派相挺力量；美方支持強化台灣自我防衛，重點是保護台灣免遭中共武力侵犯，以避免衝突發生。

出席香格里拉對話的美國參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）、蘇利文（Dan Sullivan）與巴特勒（Laphonza Butler），下午接受中央社、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體訪問。

達克沃斯表示，美國展現對日本、南韓、台灣及印太區域夥伴的支持非常堅實，這種支持不只是軍事上、外交上，更是一種友情；先前訪台時與民進黨、國民黨等政黨人士都有交流，美方希望深化與台灣的長期友誼。事實上，台灣及整體印太夥伴，美方都希望深化友好關係，且這些支持都有著跨黨派相挺力量。

達克沃斯指出，美方支持強化台灣自我防衛能力，並非要對中共採取威脅作為，而是要保護台灣免遭中共武力侵犯，以避免衝突發生。

外界預計，美中防長會晤，台灣、南海都可能是觸及議題，而香格里拉對話主題講者邀請菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），顯見南海議題是關注焦點。

對此，蘇利文指出，美國有很多盟友，這次香格里拉對話的相關會議意義重大，此行來訪新加坡出席活動，不僅表達美方對印太夥伴的支持力道，更是展現維護和平穩定的態度，美國主張自由航行，而非帶來衝突或任何對抗行為。

蘇利文說明，台灣今年初順利舉行民主選舉，而中共則是集權領導，兩者完全不同，美國將確保台灣具有自我防衛的國防實力，美國遵循一中政策沒有改變，同時基於台灣關係法與台灣互動，美國是以朋友身分關心及支持印太區域的夥伴。