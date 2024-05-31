快訊

孫安佐又出事了！泰國呼麻擅闖民宅裸露下半身 遭逮捕畫面曝光

中職／黃仁勳6月1日味全龍主場開球球衣準備好了 背號先保密

國會下議院選舉宣傳期結束 印度總統莫迪登小島打坐冥想

中央社／ 新德里31日專電
印度人民黨今天在社群平台X發布了莫迪冥想的照片，並寫道：「當信仰與敬拜相遇。」圖／截自X帳號@BJP4India
印度人民黨今天在社群平台X發布了莫迪冥想的照片，並寫道：「當信仰與敬拜相遇。」圖／截自X帳號@BJP4India

印度正在舉行國會下議院選舉，宣傳期昨天結束。總理莫迪在自己的選區投票日之前，登上南端小島一間神廟打坐冥想。莫迪所屬的印度人民黨（BJP）今天發布莫迪冥想的照片。

印度下議院選舉，分7梯次投票，4月19日為第一梯次，最後一梯次將於6月1日舉行。莫迪（Narendra Modi）的選區--印度教聖城瓦拉納西（Varanasi）也是在這一天投票。

競選宣傳期昨天結束，莫迪前往印度次大陸最南端的坎尼亞庫瑪里市（Kanyakumari）所屬小島的一間印度教神廟，祈禱及打坐冥想，他將在島上待到6月1日傍晚，整個過程大約45小時。

媒體報導，2000名印度警員負責保護莫迪的安全，印度海軍與海岸防衛隊在小島周邊戒備。

這座小島是19世紀印度僧人兼哲學家維維卡南達（Swami Vivekananda）的打坐冥想之地。

維維卡南達曾於1893年在芝加哥舉辦的世界宗教大會上演講，被認為是把印度教與瑜伽介紹到西方世界的重要人物之一。他在出家前的俗名和莫迪一樣，也是Narendra。

印度人民黨今天在社群平台X發布了莫迪冥想的照片，並寫道：「當信仰與敬拜相遇。」

在2014年和2019年的下議院選舉，莫迪也去過不同的神廟及山洞打坐冥想。

根據印度觀光部網站介紹，民眾在這座小島上可同時看到月亮升起和太陽落山的天文奇觀，特別是在4月滿月來臨之際，月亮和太陽會在同一地平線上遙遙相對。

網站也引據印度傳說表示，維維卡南達在島上一塊石頭冥想2天後，得到處女神坎尼亞庫瑪里（Kanya Kumari）的祝福，成為強大的宗教鬥士。

另一方面，印度在野陣營今天指控莫迪此舉違反投票日前「沉澱期」規定，要求選舉委員會給予處分。

信仰 冥想 印度教 投票 莫迪

延伸閱讀

候選人可腳踏兩船 印度選舉觀察點滴

斯洛伐克總理遇刺 印總理莫迪：懦弱卑鄙行為

印度總理莫迪提交競選文件 尋求聖城選區連任

選情無懸念？印度大選第3梯次投票 分析：莫迪打宗教牌強催票

相關新聞

南韓釜山超市大爆炸！百罐瓦斯瓶被點燃引爆 黑煙直竄畫面曝

韓聯社報導，南韓釜山江西區鳴旨洞一間生鮮食材超市外，於今天上午11時36分左右傳出爆炸意外，釀成嚴重火災，警消正在調查詳...

螺旋槳飛機意外機腹著陸！日本神戶機場緊急關閉跑道

NHK報導，日本一架螺旋槳輕型飛機31日下午在神戶機場降落時出現問題，因此跑道將從下午2時半起關閉，尚未確定何時會重啟。

逾兩周動亂未歇…新喀里多尼亞首府機場 關閉時間延至6月3日

位於南太平洋的法國海外屬地新喀里多尼亞5月中旬發生致命動亂，導致首府努美阿的國際機場關閉逾兩週後，當地航空業者指出，新喀...

剛訪問台灣 美國議員出席香格里拉對話：支持台灣印太夥伴獲跨黨相挺

香格里拉對話今天登場，剛訪問台灣的美國參議員達克沃斯出席，並表示，台灣及整體印太夥伴，美方都希望深化友好關係，且這些支持...

國會下議院選舉宣傳期結束 印度總統莫迪登小島打坐冥想

印度正在舉行國會下議院選舉，宣傳期昨天結束。總理莫迪在自己的選區投票日之前，登上南端小島一間神廟打坐冥想。莫迪所屬的印度...

探討兩軍關係、台灣議題 陸專家分析美陸防長會晤：關注菲總統開幕演講

中國國防部新聞發言人吳謙今天下午在新加坡表示，中美防長今天在新加坡香格里拉對話會期間舉行會晤，雙方就兩軍關係、「台灣問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。