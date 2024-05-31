聽新聞
test
0:00 / 0:00
南韓釜山超市大爆炸！百罐瓦斯瓶被點燃引爆 黑煙直竄畫面曝
韓聯社報導，南韓釜山江西區鳴旨洞一間生鮮食材超市外，於今天上午11時36分左右傳出爆炸意外，釀成嚴重火災，警消正在調查詳細事發原因，有多輛汽車遭波及毀損，但未傳出有人員傷亡。
朝鮮日報報導，該間超市外的空地堆放許多瓶攜帶用的丁烷瓦斯，疑似有民眾亂丟菸蒂，導致丁烷瓦斯瓶爆炸，瞬間將瓦斯瓶炸飛至附近停車場，毀損至少10輛汽車，超市窗戶也破裂。
根據現場畫面，超市旁的空地和停車場一片混亂，數百個破碎的攜帶式丁烷瓦斯瓶和碎片散落各地，汽車被燒成焦黑。此外，還能聽到瓦斯瓶爆炸的「劈啪」聲響，現場更竄出濃濃黑煙和火光，多達近百名民眾報案。
消防局獲報後出動97名消防員和27輛幫浦車至現場救火，火勢於上午11時55分左右撲滅。消防局表示，可能是有人亂丟菸蒂，使菸蒂的火苗引發丁烷瓦斯瓶燃燒爆炸。警消正透過目擊者調查起火具體原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言