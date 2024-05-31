路透：中國不參加6月烏克蘭和平峰會

路透社今天引述多個消息來源表示，中國已確定將不會參加下月在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，因為中國參加會議的條件未獲滿足，包括俄羅斯及烏克蘭均參加會議。

瑞士外交部5月初表示，瑞士已邀請超過160支代表團參加6月的烏克蘭和平會議，但「現階段」俄羅斯不在受邀之列。

路透社今天的報導指出，瑞士政府正在尋求世界各地廣泛參加6月15日至16日烏克蘭和平峰會，希望峰會為烏克蘭的和平進程鋪路，而俄羅斯沒有獲得邀請。

中國拒絕邀請，因為一些條件不獲滿足。消息人士表示，中國在本週向外交官通報稱，未滿足的條件包括會議應得到俄羅斯和烏克蘭雙方承認、各方應平等參與以及所有提案應得到公平討論。

中國外交部沒有回應路透社的置評請求。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）26日呼籲，美國總統拜登（Joe Biden）及中國國家主席習近平應出席下月於瑞士舉行的烏克蘭和平峰會。