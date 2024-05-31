劍指中國？義大利將派航艦卡富爾號赴印太軍演

台海局勢升高之際，義大利媒體披露，義國海軍旗艦「卡富爾號」航空母艦率領的打擊群，6月1日起將至印太地區執行長期任務，除參加6月底的環太平洋軍演，也將與日本自衛隊共同訓練。

義大利媒體「頁報」（Il Foglio）報導，這是義大利首度派遣航空母艦打擊群到印太區域，此舉將向印太盟友送出強烈政治訊號，印太民主盟友一直期待歐洲國家能在當地展現更大「軍力存在感」，以共同對抗中國與日俱增的擴張企圖。

卡富爾號（ITS Cavour）自2011年起成為義大利海軍旗艦（flagship），配備高性能戰鬥系統與電偵設備，火力強大，可搭載多達36架戰機，包括反潛直升機、短場垂直起降戰機等，自2021年已開始搭載F-35B戰機。

日本首相岸田文雄今年2月與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會晤後，曾在共同記者會中宣布，義大利軍方今年將派遣航空母艦等艦艇停靠日本，並與自衛隊共同訓練。不過當時日義雙方都未透露義大利航空母艦啟程的時間點與細節。

頁報報導指出，義大利政府不想大肆宣揚卡富爾號的印太重要任務，因為梅洛尼預計7月訪問中國，此時機點相當敏感。

義大利政府近年積極增加在印太軍事影響力，被認為「劍指中國」。義大利海軍巡防艦莫洛西尼號（Francesco Morosini）去年6月訪問印太，在造訪新加坡、印尼等地後，成為首度停靠日本海上自衛隊橫須賀基地的義大利軍艦。

報導指出，相較義大利去年派出莫洛西尼號巡防艦到印太，義大利今年派出卡富爾號航空母艦打擊群到印太，送出的「政治訊號」不可同日而語。

頁報透露，卡富爾號將參加2024年環太平洋軍事演習（Rimpac）。美國海軍太平洋艦隊日前宣布，Rimpac預計6月26日在夏威夷群島及其周邊海域登場。

今年參加Rimpac演習的部隊來自29國，包括澳洲、比利時、巴西、汶萊、加拿大、智利、哥倫比亞、丹麥、厄瓜多、法國、德國、印度、印尼、以色列、義大利、日本、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、秘魯、韓國、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、東加、英國及美國。

報導指出，卡富爾號另將停靠一處日本軍事港口參與訓練，也會參加澳洲每兩年舉行一次的「漆黑」（Pitch Black）多國聯合軍演。漆黑軍演今年將於7月15日到8月1日在澳洲舉行，歐洲國家當中，先前只有法國、德國參加過澳洲的漆黑軍演。

卡富爾號在印太的任務行程尚未公開，義媒報導並未提到，卡富爾號此行是否會穿越台灣海峽。