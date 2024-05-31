候選人可腳踏兩船 印度選舉觀察點滴

印度大選專題1

印度國會下議院選舉即將結束，近距離觀察，可以發現印度的選舉很有自己的特色，比如候選人可以「腳踏兩條船」、偏遠地區仍用牲口運送選舉器材等。

● 選民破9億 分7梯次投票

第18屆下議院選舉於4月19日開始第1梯次的投票、6月1日最後一梯次，6月4日統一開票，預定6月6日選舉完成。

印度號稱人口第一大國，根據印度選舉委員會（ECI）的資料，本屆大選印度選民有9億7000萬人，其中1800萬人是首投族。由於選民太多，若全國於同一天投票，選務及保安人員的調度將面臨困難，因此依選區、分7個梯次投票。

● 下議院543席 弱勢族群有保障席次

國會下議院共有543席，分543個選區，各選出1名下議院議員。掌握272席過半數的成為多數黨，享有組閣權，總理一般由多數黨領袖出任。

為確保低種姓及山區部落族群能在下議院發聲，有84個選區的候選人必須來自「表列種姓」（ScheduledCaste）族群，有47個選區的候選人必須來自「表列部落」（Scheduled Tribes）。「表列種姓」族群即舊時所稱的「賤民」，「表列部落」則是指弱勢的原住民部落，意思是這些群體在下議院至少會有131席議員。

● 為實現包容性民主 一人也設投票站

號稱「全球最大民主國家」，印度為實現「包容性民主」，也就是人人可投票，選委會除了借用學校作為投票站之外，還在沒有學校的地方搭建貨櫃屋、茅屋甚至船屋，方便民眾投票。本屆大選，在古茶拉底邦（Gujarat）的吉爾索姆納特縣（Gir-Somnath），選委會還特地為1名選民設了投票站。

● 候選人可腳踏兩船 提升當選機率

印度候選人可角逐任何選區的席位，不一定要在自己的戶籍地參選，也因此出現總理莫迪（NarendraModi）在阿默達巴德（Ahmedabad）投票，卻在聖城瓦拉納西（Varanasi）參選的情況。

此外，若擔心選不上，候選人還可以在最多兩個不同選區登記參選，以增加當選的機會，一些志在出任總理或重要內閣職位的候選人，多會採取這樣的模式。

2014年大選，莫迪為確保能進入下議院，同時在瓦拉納西和古茶拉底邦的瓦多達拉（Vadodara）參選，結果在兩處都當選，他放棄瓦多達拉的席位，啟動補選遞補空缺。本屆大選莫迪勝券在握，因此只在瓦拉納西一處登記參選。

● 下議院選舉候選人 約2成曾涉刑事案件

根據印度選舉觀察團體「民主改革協會」（ADR）的資料，第18屆下議院選舉，有1644名候選人通報自己曾涉及刑事案件，占候選人總數大約2成。

資料並顯示，印度現任543名下議院議員當中，至少225人曾捲入刑事案件，占總數的逾4成，其中9人曾被控謀殺罪、16人涉及針對女性的犯罪。

● 運送選舉器材 派出動物大軍

印度面積相當於91個台灣，地形多樣，有沙漠、平原、叢林、濕地，最高投票站位於海拔4650公尺的喜馬拉雅山區。為把投票器材送到這些地方，大象、馬、駱駝、驢等動物都派上用場，因為機動車輛無法到達。

● 採電子投票 無屬意候選人按「以上皆非」

印度於1998年開始使用電子投票機投票，機上的按鍵印有候選人的姓名，以及他們所屬政黨的黨徽，供選民識別。

民眾在完成電子投票程序後，旁邊一台機器會印出紙本驗票單，陳列在玻璃窗口供投票者比對，若發現與自己投的候選人不同，可立即向選務人員反映。驗票單7秒後自動掉進下方的收藏箱，供未來驗票之用。

若選民不想投給任何候選人，還有「以上皆非」鍵可供選擇。

為何要特地跑一趟投票所去按「以上皆非」？一名年輕選民說明，參與投票是為了尊重民主、行使選舉權，按「以上皆非」則是要告訴這些政黨，自己對所有候選人都不滿意，這是態度的展現。

● 投票後塗防弊墨汁 配方仍是謎

為防止重覆投票，選務人員會在選民的食指指甲塗上墨汁。這種墨汁是於1952年研發出來，1962年大選首次應用，一旦塗上需要數週之後才會褪色，抗水、抗洗潔劑及其他溶劑，它的配方迄今仍不對外公開。

如今，印度民眾投完票後喜歡展示塗上墨汁的手指，作為參與民主程序的驕傲象徵。

● BJP號稱全球最大黨 尋求蓮開三度

印度獲選委會承認的全國性政黨有8個，地方性政黨有57個，未獲承認的政黨有2764個。目前在中央執政的「印度人民黨」（BJP），黨員人數超過1億1000萬人，號稱是全球最大政黨，黨徽是蓮花。

印度人民黨在野10年後，2014年在莫迪的帶領下擊敗國大黨，重新執政，2019年成功連任，這次大選尋求「蓮開三度」。