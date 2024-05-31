地緣政治緊張 美與友邦亞洲軍演規模頻率領先中國

「國際戰略研究所」一篇新報告發現，近年來地區緊張局勢不斷升高，美國與中國明顯增加在亞洲各地的軍演次數，但北京舉行的演習就規模與複雜程度而言，仍屬落後。

路透社報導，「國際戰略研究所」（IISS）調查2003年至2022年在亞洲進行的軍事演習發現，演習擴增的速度日益升高，部分原因是美國和中國以演習測試其能力並加強戰略外交。

這個總部位於倫敦的智庫今天公布名為「預設劇本」（Scripted Order）的報告，列出大約1113次美國涉及亞洲國家的演習，中國則進行了130次。

研究指出，美軍最終可能會在這個地區失去對中國的優勢，而中國的挑戰則來自於缺乏作戰經驗，它的演習「仍不完備，針對地區突發事件的反應過於僵化」。

研究指出，「美國將尋求與幾乎所有地區國家進行大量軍事演習，來維持其領先地位。」

「中國則深化與少數地區夥伴的演習關係，藉以縮小差距。」

更廣泛地說，由於中國宣稱擁有台灣主權，加上東海和南海重要貿易航道的水域爭端，近年來這個地區的軍事部署持續增加。

外交官和分析家表示，他們正密切關注此一趨勢，部分人士指出，演習具有多重目的，包括促進爭議水域的航行自由，發出威懾訊號並重申保證，同時還可促進外交。

因事涉敏感而不願公開姓名的3名武官表示，演習也可創造刺探對手戰力和通訊的機會，美國和中國的船隻與飛機經常互相跟蹤。

中國、北韓和俄羅斯抱怨，無論有沒有盟友，美國不斷加快軍演步伐正加劇這個地區的緊張局勢，引發軍備建構。美國表示，需要進行這些演習以建立信心並提高互通性。

中國國防部發言人吳謙昨天表示，北京目標是加強防禦「侵略」的能力，加強地區信任。

部分分析師警告，中國在東亞衝突中將難以捍衛其重要的能源供應，「國際戰略研究所」指出，中國正日益關注印度洋。

中國與巴基斯坦去年11月於阿拉伯海（ArabianSea）舉行海軍演習，「國際戰略研究」指出此演習涉及中國最先進的052D型驅逐艦，足見其複雜性。

報告指出，自2010年代中後期以來，美國專注與中國的競爭讓局面出現變化，這種轉變讓美國與盟友日本、菲律賓和澳洲的軍演變為更加重要。

「華盛頓並沒有獨立追求此一轉變；如果沒有一些亞太國家日益增強的威脅意識，這種轉變就不可能發生，這些國家多年以來，一直與日益獨斷的中國發生衝突。」