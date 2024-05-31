快訊

遊瑞士「巴士司機被警察扣押」！台團慘遭丟包路邊 枯等近10小時

指揮回歸參謀總長 顧立雄「只聽簡報」讓將領好不習慣

影／中捷英勇「長髮哥」今出院了！臉留2道傷疤報平安

Meta通知歐洲用戶將拿貼文訓練AI 可提出異議

中央社／ 台北31日電
Meta通知歐洲用戶將拿貼文訓練AI，用戶可提出異議。圖／路透資料照
Meta通知歐洲用戶將拿貼文訓練AI，用戶可提出異議。圖／路透資料照

外媒報導，Meta公司近期通知Facebook（臉書）與Instagram歐洲用戶，從今年6月26日起歐洲用戶的公開貼文將可用於訓練人工智慧（AI）模型，用戶有權提出異議、反對個人資料被蒐集使用，但Meta也有權否決異議。

中央社記者今天詢問Meta，這項措施是否包含台灣用戶、提出異議的步驟，至發稿為止尚未取得回覆。

綜合Mashable、Euronews等國外新聞網站報導，Meta日前在歐洲地區推出生成式AI模型後，也同步更新隱私權政策。

歐洲用戶在Meta產品和服務中分享的資訊，包括公開發表的貼文、照片、圖說、主動發給AI聊天機器人的訊息，都會被用來發展與改善AI模型，但不包含用戶的私人訊息內容。

報導指出，用戶雖然可以提出異議，避免個人資料被用於訓練Meta AI，但過程相當複雜，除了需要填寫支援網頁上的特定表格，表達明確的反對意見，還要附上電子郵件信箱等個人資料。

報導說，即使提出異議申請，Meta仍可在審查後否決；即使Meta同意用戶申請，還是可能有一小部分個人資料被用於訓練AI，例如其他用戶分享自己的貼文，或有其他貼文提到自己。

AI Meta 隱私權

延伸閱讀

窩曹！PURE釋出《未亡人雪女》模型完成品照 標榜可褪去部份配件

產業觀察：內卷加劇，大模型「競底」

良維報喜 產品獲微軟認證

馬斯克傳計劃為xAI 打造最大超級電腦

相關新聞

又來！北韓連3天干擾南韓海上GPS

北韓近日動作不斷，南韓軍方表示，北韓29日起連續第3天透過電波干擾南韓的GPS訊號接收。

赴日前先瞧瞧「生活就業指南」吧 連咳嗽怎麼遮也有學問

日幣大幅貶值更讓許多人前往日本觀光旅遊。不過，在整裝待發之前，或許需要先閱讀日本「生活就業指南」，在日本活動時才不會惹來旁人白眼。例如，咳嗽時該怎麼遮掩。

Meta通知歐洲用戶將拿貼文訓練AI 可提出異議

外媒報導，Meta公司近期通知Facebook（臉書）與Instagram歐洲用戶，從今年6月26日起歐洲用戶的公開貼文...

北韓試射短程彈道飛彈 警告南韓「流氓政權」

北韓官媒今天報導，北韓稱在演習期間發射18枚短程彈道飛彈，展現出若有必要對抗攻擊時，對南韓「流氓政權」採取先發制人打擊的...

與中建交換投資 瓜地馬拉學者：恐助中國竊取機密

中國近年大開投資支票，引誘台灣中美洲友邦與其建交。瓜地馬拉學者巴科尼提出警告，中國對民生產業毫無興趣，只大幅投資5G通訊...

以哈戰爭未歇 以色列媒體關注醫療組織赴台賑災

以色列「新消息報網站」（Ynet）29日報導以色列外交部與駐台辦事處共同籌組知名「夢幻醫生計畫—醫療小丑」行動團前往花蓮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。