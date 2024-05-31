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北韓試射短程彈道飛彈 警告南韓「流氓政權」

中央社／ 首爾31日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。美聯社資料照
北韓領導人金正恩。美聯社資料照

北韓官媒今天報導，北韓稱在演習期間發射18枚短程彈道飛彈，展現出若有必要對抗攻擊時，對南韓「流氓政權」採取先發制人打擊的決心。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩昨天親自指導600毫米「超大型」多管火箭發射器的發射演練。

路透社報導，南韓軍方指出，北韓昨天向東海岸發射至少10枚短程彈道飛彈，這可能是為了吸引包括俄羅斯在內的潛在買家。

北韓中央通信社報導，金正恩在發射場親自監督這次發射，砲兵部隊成功擊中約365公里外一座島嶼上的目標。

報導指出，金正恩也呼籲北韓核武力做好準備，執行遏制戰爭和爭取戰爭主導權的任務。

報導還說，演習期間的「滅絕之火」展現出北韓捍衛主權和對敵人做出反應的意志。

根據華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS），首度於2019年測試的「超大型」火箭，讓多管火箭系統（MLRS）和短程彈道飛彈（SRBM）之間的區別變得模糊。

北韓表示，戰術核武可能很適合搭配這種飛彈。

根據今天公布的報告摘要，美國國防情報局（Defense Intelligence Agency, DIA）指出，針對碎片影像的分析證實，俄羅斯在對烏克蘭的戰爭中使用北韓的飛彈。

聯合國對平壤當局實施禁運令，俄羅斯和北韓都否認從事違反這項禁運令的武器交易行為，但表示兩國將在所有領域深化合作。

俄羅斯 北韓 彈道飛彈

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