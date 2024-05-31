以哈戰爭未歇 以色列媒體關注醫療組織赴台賑災

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中央社／ 特拉維夫31日專電
兩位以色列小丑醫生，為撫慰震災受創心靈，近日到花蓮多處巡演，30日在花蓮市米崙日照中心，與長輩互動相當開心。記者王燕華／攝影 王燕華
兩位以色列小丑醫生，為撫慰震災受創心靈，近日到花蓮多處巡演，30日在花蓮市米崙日照中心，與長輩互動相當開心。記者王燕華／攝影 王燕華

以色列「新消息報網站」（Ynet）29日報導以色列外交部與駐台辦事處共同籌組知名「夢幻醫生計畫—醫療小丑」行動團前往花蓮，協助強震後受創幼童心靈撫慰。

以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）接受資深政治與外交記者艾賀納（Itamar Eichner）訪問時表示，以色列去年10月7日遭哈瑪斯（Hamas）恐攻後，台灣是首批表達支持以色列的國家。

因此在上個月花蓮經歷25年來最強地震後，以色列也想為台灣盡一份心力，提供花蓮災民所需的協助。對以色列來說，即便是以哈戰爭未歇，以色列仍想要幫助好朋友，希望這次藉由以色列醫療小丑帶來的歡笑，能夠振奮災區民眾，早日重拾台灣人一貫的樂天與正面。

以色列「夢幻醫生計畫－醫療小丑」（DreamDoctors Project）成立於2002年，將專業醫療小丑融入現代醫療體系，用創新方式提供病人情感支持及心靈治療，多年來參與以色列政府海外援助計畫，足跡遍及歐亞非各洲，曾協助烏克蘭難民、海地震災等。

台灣駐以色列代表處也在臉書發文，分享夢幻醫生行動團與花蓮災區學童互動影片，貼文中感謝以色列政府及「夢幻醫生計畫」馳援花蓮災民，展現「善的循環」（cycle of goodwill）。

台灣過去發生地震災害時，以色列也曾發揮友愛精神，提供我國相關援助，例如2016年台南地震後，當時曾派遣救難隊前往災區提供協助。

兩位以色列小丑醫生，為撫慰震災受創心靈，近日到花蓮多處巡演，30日在花蓮市米崙日照中心，與長輩互動相當開心。記者王燕華／攝影 王燕華
兩位以色列小丑醫生，為撫慰震災受創心靈，近日到花蓮多處巡演，30日在花蓮市米崙日照中心，與長輩互動相當開心。記者王燕華／攝影 王燕華

以色列 地震 花蓮

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