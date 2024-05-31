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相隔13天 北韓單次再射10多枚飛彈

聯合報／ 編譯徐榆涵茅毅／綜合報導
南韓軍方指出，北韓30日晨向東海（日本海）發射約10枚彈道飛彈。（美聯社）
南韓軍方指出，北韓30日晨向東海（日本海）發射約10枚彈道飛彈。（美聯社）

南韓聯合參謀本部（合參）及日本防衛省卅日表示，北韓當天清晨約六點十四分（台灣同日清晨約五點十四分），從平壤近郊順安一帶，朝東北方向日本海發射十幾枚短程彈道飛彈

韓聯社報導，從這次逾三五○公里的飛行距離來看，可能是北韓「超大型多管火箭砲」ＫＮ–２５。北韓雖常試射彈道飛彈，但一次性大規模發射，實屬罕見。這是自十七日以來，平壤相隔十三天再射彈道飛彈，而其廿七日才發射間諜衛星失敗。

這些飛彈射程涵蓋南韓首都首爾，以及清州市、水原市、原州市和瑞山市等南韓境內主要空軍基地。

北韓今年已進行一連串飛彈試射，包括分析家所稱的「戰區打擊飛彈」或短程武器，旨在攻擊某個地區範圍內的目標，有別於可能跨洲襲擊敵方城市的長程飛彈。前美國政府武器專家范狄本在華府監控北韓動向的「北緯卅八度」計畫寫道，ＫＮ–２５可搭載傳統或戰術核彈頭，凸顯其對南韓的威脅。

合參指稱，「我軍立即發現、監測與追蹤北韓射彈，並和美國與日本密切共享相關情資，正判讀飛彈的具體參數」。首爾強烈譴責平壤嚴重威脅朝鮮半島和平穩定的挑釁行徑，美國則要求北韓停止進一步破壞穩定行為。

合參還說，這十幾枚似乎屬同型飛彈，很可能預定出口至俄羅斯。

日本防衛省也說，這些飛彈全都落在日本專屬經濟區外。日本政府除向北韓提出嚴重抗議，亦全力保持警戒和監視。

南韓軍方還說，北韓廿九日、卅日皆在黃海發射干擾全球定位系統運作的電波，韓軍雖未受影響，但部分民間船隻定位系統出現故障。

另外，北韓自廿八日晚間起，空飄數百個裝有垃圾及疑似動物糞便的的氣球到南韓。北韓領袖金正恩胞妹、朝鮮勞動黨中央組織指導部第一副部長金與正宣稱，這是給「自由民主主義鬼怪」南韓的禮物。

北韓 南韓 彈道飛彈

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