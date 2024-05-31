不滿陸助俄 坎伯嗆再制裁北京

美國副國務卿坎伯廿九日在布魯塞爾譴責中國大陸支持俄國侵略烏克蘭，並警告美國及北約國家可能進一步制裁北京。

路透報導，坎伯說，歐洲及北約國家有必要，「為中國的行動，集體向其釋出訊息」，原因在中方行動，被視為在歐洲心臟區製造動盪。

美國已加強警告中方不要援助俄國，並於去年十二月以行政命令威脅，要制裁一些協助俄國躲避西方制裁的大陸金融機構。

坎伯表示，已向北約的決策單位「北大西洋理事會」簡報美方的關切點。坎伯說，大陸的援助協助莫斯科重新建構其軍力，包括長程飛彈、火砲及無人機戰力，還有追蹤戰場動態的能力。

坎伯表示，大陸對俄國的援助不是一次性，也不是幾家「流氓機構」在幫俄國，而是在北京高層支持下，持續全面供應各方面支援給俄國。

坎伯表示，中方的行動提升俄國戰力，不僅可用在烏克蘭戰場，還能「對歐洲其他國家造成戰略挑戰」；這種狀況，北約視為最高緊急事項。

坎伯指，美歐因某些特定案例已制裁中方，預期美國、北約國家將有後續行動。

美國上個月曾制裁廿家協助俄國的大陸、香港公司。大陸駐美大使館表示，北京按法規監督軍民兩用貨物出口，中俄正常貿易及經濟互動符合世貿組織的規定及市場原則。

坎伯拒絕詳述接下來制裁行動的細節，只表示他認為美國及北約必須釋出明確、不含糊的訊息給北京，指出中方採取的動作危及歐洲長期穩定。