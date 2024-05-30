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俄軍頭號目標！烏軍戰車兵向CNN透露艾布蘭戰車一系列弱點與缺陷

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國陸軍第一步兵師一輛艾布蘭主力戰車在德國格拉芬沃爾訓練區朝目標開火，攝於2018年6月。資料照片。路透
美國陸軍第一步兵師一輛艾布蘭主力戰車在德國格拉芬沃爾訓練區朝目標開火，攝於2018年6月。資料照片。路透

美國軍援31輛M1A1「艾布蘭」主力戰車給烏克蘭，但烏軍一個艾布蘭戰車組近日接受CNN獨家訪問時，講述了一系列該戰車的弱點和缺陷，並對此型戰車在前線的作用表示懷疑。

CNN採訪團隊是第一批在烏克蘭看到艾布蘭戰車的記者，地點在烏東的某處，可看大約6輛戰車，就藏在林葉之中；根據接收了所有艾布蘭戰車的烏軍第47機械化旅軍官說法，全都投入了烏東前線附近參戰；公開來源情報網站ORYX估算迄今已折損8輛

這組在德國受訓的烏軍戰車兵表示，艾布蘭戰車缺乏可以阻止現代武器的裝甲。呼號「小丑」的戰車兵說，艾布蘭戰車的裝甲「在此刻不夠」，直指「不能保護戰車組」。

「小丑」表示，「確實，現今，這是無人機的戰爭。所以現在，當戰車出動時，他們（俄軍）總是試圖打擊它們（戰車）」。呼號「聶伯」的戰友則補充指出，他們是「頭號目標」，並稱「沒有防禦，戰車組無法在戰場活下來」。

這批烏克蘭戰車兵在烏東城市阿夫迪夫卡周圍經歷了激戰，以沉重的代價學到了艾布蘭戰車的侷限性。但除了軍械創新以外，這批艾布蘭戰車似乎也有機件問題，像一輛停在樹下的戰車雖然是剛從波蘭運來，但據稱因為引擎問題，在採訪期間幾乎沒動。受訪的烏軍戰車兵還抱怨，下雨或起霧的時候，凝結的水珠導致車內電子設備故障。

就跟前線的其他地方一樣，彈藥也是問題。根據烏軍戰車兵的說法，似乎送了錯誤的彈藥類型。「小丑」說，「我們拿到的彈藥更多是為了直接的戰車對戰車戰鬥，這種情況很少發生」。他還說，他們更經常以砲兵的角色操作。

此外，在北約的戰爭風格中，空中武力與砲兵會讓戰場準備好，戰車與步兵隨後推進，但烏軍長期哀嘆他們兩者皆缺，受訪的戰車兵也對艾布蘭戰車是為此打造表示了無奈。

「小丑」談到北約軍人不會在沒有空中支援的情況下推進，「他們絕不會這樣做」，接著改用英語，模仿一名北約士兵，『呼叫航空兵，呼叫砲兵』」。他說，「我們沒有航空兵和大砲，只有戰車，這就是問題」。

推特/X連結：https://x.com/DouglasWalton99/status/1795807687680082197

北約 戰爭 烏克蘭

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