俄軍頭號目標！烏軍戰車兵向CNN透露艾布蘭戰車一系列弱點與缺陷

美國軍援31輛M1A1「艾布蘭」主力戰車給烏克蘭，但烏軍一個艾布蘭戰車組近日接受CNN獨家訪問時，講述了一系列該戰車的弱點和缺陷，並對此型戰車在前線的作用表示懷疑。

CNN採訪團隊是第一批在烏克蘭看到艾布蘭戰車的記者，地點在烏東的某處，可看大約6輛戰車，就藏在林葉之中；根據接收了所有艾布蘭戰車的烏軍第47機械化旅軍官說法，全都投入了烏東前線附近參戰；公開來源情報網站ORYX估算迄今已折損8輛

這組在德國受訓的烏軍戰車兵表示，艾布蘭戰車缺乏可以阻止現代武器的裝甲。呼號「小丑」的戰車兵說，艾布蘭戰車的裝甲「在此刻不夠」，直指「不能保護戰車組」。

「小丑」表示，「確實，現今，這是無人機的戰爭。所以現在，當戰車出動時，他們（俄軍）總是試圖打擊它們（戰車）」。呼號「聶伯」的戰友則補充指出，他們是「頭號目標」，並稱「沒有防禦，戰車組無法在戰場活下來」。

這批烏克蘭戰車兵在烏東城市阿夫迪夫卡周圍經歷了激戰，以沉重的代價學到了艾布蘭戰車的侷限性。但除了軍械創新以外，這批艾布蘭戰車似乎也有機件問題，像一輛停在樹下的戰車雖然是剛從波蘭運來，但據稱因為引擎問題，在採訪期間幾乎沒動。受訪的烏軍戰車兵還抱怨，下雨或起霧的時候，凝結的水珠導致車內電子設備故障。

就跟前線的其他地方一樣，彈藥也是問題。根據烏軍戰車兵的說法，似乎送了錯誤的彈藥類型。「小丑」說，「我們拿到的彈藥更多是為了直接的戰車對戰車戰鬥，這種情況很少發生」。他還說，他們更經常以砲兵的角色操作。

此外，在北約的戰爭風格中，空中武力與砲兵會讓戰場準備好，戰車與步兵隨後推進，但烏軍長期哀嘆他們兩者皆缺，受訪的戰車兵也對艾布蘭戰車是為此打造表示了無奈。

「小丑」談到北約軍人不會在沒有空中支援的情況下推進，「他們絕不會這樣做」，接著改用英語，模仿一名北約士兵，『呼叫航空兵，呼叫砲兵』」。他說，「我們沒有航空兵和大砲，只有戰車，這就是問題」。

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