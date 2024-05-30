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義參院副議長籲國際勿分心 需關注大陸對台秀肌肉

中央社／ 台北30日電
義大利參議院副議長龍祖利。 美聯社
義大利參議院副議長龍祖利。 美聯社

甫來台訪問的義大利參議院副議長龍祖利向義國媒體表示，世界許多地方正發生激烈衝突，但國際社會不應對台海局勢分心，需關注中國近來以軍演對台灣「大秀肌肉」，背後顯然有升高台海緊張局勢的策略。

隸屬「義大利前進黨」（Forza Italia）的龍祖利（Licia Ronzulli）日前來台參加總統賴清德就職典禮。她昨天向義大利多家媒體發布新聞稿，關切台海局勢。

龍祖利表示，「台灣是一個民主自由的國家，我們不能放任台灣的獨立性持續被威脅。」她呼籲各界密切關注中國的威脅舉措，避免在台海上演像聖經中「大衛對抗巨人歌利亞」這種情節。

龍祖利表示，賴總統路線兼顧了尋求兩岸對話及捍衛台灣自主性，此一路線必須獲得國際強烈支持，才能守護台灣人民透過民主表達的意願。

台海 義大利

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