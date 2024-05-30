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氣候變遷海平面上升 首批巴拿馬小島居民告別家鄉

中央社／ 巴拿馬卡蒂29日綜合外電報導
巴拿馬總統柯狄索（圖左2）向第1個受益家庭致贈房屋鑰匙時說：「世界正在經歷氣候危機...迫使我們巴拿馬人把（人口）從島上搬到這個擁有約300戶家庭的城市開發區。」 法新社
巴拿馬總統柯狄索（圖左2）向第1個受益家庭致贈房屋鑰匙時說：「世界正在經歷氣候危機...迫使我們巴拿馬人把（人口）從島上搬到這個擁有約300戶家庭的城市開發區。」 法新社

巴拿馬1處原住民社區約1200名成員的島嶼家園受到海平面上升的威脅，他們今天在大陸上獲得政府資助的新家。

這些即將成為卡蒂蘇格圖普島（Carti Sugtupu）前居民的人，是巴拿馬第1批因氣候變遷而流離失所的人。

在懷舊之情和對美好未來的希望之間，卡蒂蘇格圖普居民正在用他們祖先的家園換取巴拿馬加勒比海沿岸庫納雅拉（Guna Yala）原住民地區新建的新卡蒂（Nuevo Carti）村落。

現年57歲的雅尼茲（Vidalma Yanez）在新家外告訴法新社：「我很興奮。這些房子很漂亮。它們很小，但非常舒適。」

在這個只有5個足球場大小的卡蒂蘇格圖普島上，社區居民住在簡陋的泥土地板房屋中，房子擠在一起，有些房子用高蹺凸出海面。

他們沒有飲用水、衛生設施或可靠的電力，靠捕魚、收穫木薯和大蕉等澱粉作物、生產傳統紡織品和一些遊客觀光收入維生。

他們的家園常被洪水淹沒，專家警告，海平面上升很快就會使生活更加艱難。

科學家說，氣候變遷正導致海平面上升，主要原因是冰河和冰層暖化帶來的融水。

巴拿馬總統柯狄索（Laurentino Cortizo）今天向第1個受益家庭致贈房屋鑰匙時說：「世界正在經歷氣候危機...迫使我們巴拿馬人把（人口）從島上搬到這個擁有約300戶家庭的城市開發區。」

巴拿馬 氣候變遷

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