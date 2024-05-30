快訊

新聞幕後╱警局長決策過程曝...劉世芳答應蔣萬安圈選名單卻生變

德媒：歐盟推遲就大陸電動車關稅宣布決定

德國之聲／ 德國之聲
據《明鏡》在線周三（5月29日）援引知情人士報導，歐盟委員會將在6月9日的歐洲議會大選之後，再就對中國電動車加徵關稅的問題做出決定。情境示意圖。圖／Ingimage
據《明鏡》在線周三（5月29日）援引知情人士報導，歐盟委員會將在6月9日的歐洲議會大選之後，再就對中國電動車加徵關稅的問題做出決定。情境示意圖。圖／Ingimage

據德國《明鏡》在線周三（5月29日）援引知情人士報導，歐盟委員會將在6月9日的歐洲議會大選之後，再就對中國電動車加徵關稅的問題做出決定。

歐盟對中國電動車的反補貼調查於去年10月初正式啟動，最多可能持續13個月。歐盟委員會可在調查開始九個月後，也就是在今年7月初，開始徵收臨時反補貼關稅。如果成行，這一臨時性關稅對中國電動汽車製造商而言將是一大衝擊，意味著數十億美元的額外成本。

布魯塞爾熟悉這一議題的人士原本預計，歐盟委員會計劃會在下周公布相關決定。因為按照慣例，歐盟會在相關的截止期限到達一個月前，向各成員國報告調查結果，而這一日期就是下周三。但現在從歐委會高層傳出的說法是，這一日期不是必須的。因而決定可能推遲至6月第二周，至歐洲議會大選之後，讓這一話題從競選的白熱化階段淡出。

關稅已無懸念

據《明鏡》援引布魯塞爾圈內人士報導，歐盟對中國電動車徵收反補貼關稅，基本已成定局。調查已得出明確的證據說明中國車商獲得高額補貼，尤其是在能源消耗方面。

專家估計，對中國電動車的稅率將在目前的10%一般關稅的基礎上，再增加15%到25%。此外，將依據生產商從政府所獲補貼的多少，以及其對歐盟委員會調查的配合程度，來決定最後稅率的高低。據透露，比亞迪和吉利這樣的製造商可能面臨較高的關稅。

本月早些時候，兩位熟悉此案的人士告訴路透社，歐盟委員會向三家中國電動汽車製造商提出警告，因為後者沒有為歐盟委員會的反補貼調查提供足夠的訊息。

北京：歐盟調查不合理

如果一切按計劃進行，臨時反補貼關稅將在7月初開徵。接下來是同製造商和歐盟成員國的協商階段，到11月初新關稅則將正式生效。歐盟委員會主席馮德萊恩將利用這段時間，同北京就其對電動車行業的補貼進行談判。馮德萊恩上周曾表示，將與中國政府討論如何消除歐洲車商在競爭中受到的不公平待遇，她同時強調，必須要避免發生一場貿易戰。

歐盟的反補貼調查開始後，中國已做出回應反制，例如宣布對歐盟產白蘭地干邑和豬肉展開反傾銷調查。北京還暗示，如果中國電動車被加徵懲罰性關稅，將對從歐洲進口的豪華轎車征收更高關稅。

在30日中國外交部的例行記者會上，外交部發言人毛寧對有關歐盟或推遲決定關稅的提問表示，中方敦促歐方盡快終止調查，避免損害中歐經貿合作及產業鏈供應鏈穩定。如果歐方一意孤行，中方絕不會坐視不管，將採取一切必要措施，堅決維護自身的合法權益。

她還指出，這種反補貼調查的實質是貿易保護主義。歐方在調查中存在許多不合理、不合規的做法，指控的所謂中國補貼項目也根本站不住腳。

（路透社、明鏡在線）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

歐盟 電動汽車

相關新聞

30年來最劇烈政局變化…南非執政黨恐失國會絕對多數 蘭德兌美元重貶1.7％

南非全國大選的初步結果顯示，非洲民族議會黨（ANC）可能喪失30年來把持的國會絕對多數，被迫與其他政黨組成執政聯盟，這是...

南韓世紀離婚案！前總統千金獲天價財產、贍養費 前夫公司股價還大漲16％

南韓第二大工業集團SK公司的股價創下近四年來最大漲幅，因為該集團董事長崔泰源與已分居妻子、南韓前總統之女盧素英的「世紀離...

日陸上自衛隊手榴彈演習爆炸！29歲隊員被碎片砸中「臉部喉嚨燒傷」 送醫搶救不治

NHK報導，日本山梨縣陸上自衛隊北富士演習場於當地30日上午9時左右，驚傳手榴彈演習爆炸事件，造成1人受傷。最新消息指出...

德媒：歐盟推遲就大陸電動車關稅宣布決定

據德國《明鏡》在線周三（5月29日）援引知情人士報導，歐盟委員會將在6月9日的歐洲議會大選之後，再就對中國電動車加徵關稅的...

香港泛民初選案14人顛覆國家政權罪成立 澳洲關切

香港47名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，其中16人否認控罪，法院今裁定14人罪名成立。澳洲對此表達「強烈反對」之意...

柬埔寨首都一條路被命名「習近平大道」 官方稱和大陸是鐵桿友誼背後意義是什麼？

中國與「鐵桿朋友」柬埔寨本周四（5月30日）結束為期15天的聯合軍演。兩國2000餘名軍事人員參加了陸地和海上的演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。