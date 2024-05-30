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新聞幕後╱警局長決策過程曝...劉世芳答應蔣萬安圈選名單卻生變

打擊惡意軟體 歐洲刑警組織逮4人、關閉逾百伺服器

中央社／ 海牙/柏林30日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）旗下歐洲刑警組織（Europol）今天宣布，當局已在一場打擊惡意軟體的跨國行動中逮捕4人，並關閉或切斷超過100台涉案伺服器。

法新社報導，歐洲刑警組織指出，這是「針對殭屍網路（botnet，常用以部署勒索軟體），歷來規模最大的行動」，警方在4個不同國家展開16次搜查，並在亞美尼亞和烏克蘭逮捕4名嫌犯。

本次行動的代號為「終局行動」（OperationEndgame），由法國、德國及荷蘭主導。

除了被捕的4人，另外8名尚未落網的嫌犯也將被列入歐洲通緝名單。

歐洲刑警組織表示，「本次行動聚焦逮捕高價值目標（High Value Target）、中斷犯罪基礎設施運作，以及凍結非法所得，以切斷犯罪行動。這個方式已對全球病毒植入程式（dropper）生態系產生衝擊」。病毒植入程式是指將惡意軟體植入目標系統的一種軟體。

遭攻擊的伺服器位於歐洲數國、美國及加拿大。

另據路透社報導，本次行動於本月27日至29日進行，遭取締的殭屍網路包括IcedID、Smokeloader、SystemBC、Pikabot以及Bumblebee。

德國聯邦刑事警察局（BKA）副局長林克（MartinaLink）在聲明中說，本次行動範圍涉及英國、美國及烏克蘭等數國，「這是迄今為止規模最大的國際網路警察行動，執法當局大力打擊網路犯罪」。

調查人員指出，其中一名主要嫌疑人透過出租部署勒索軟體的犯罪基礎設施，賺進價值至少6900萬歐元（新台幣約24億元）的加密貨幣。

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