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南非蘭德重貶1.7% 執政黨恐失絕對多數 30年首見

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
南非國會大選初步統計結果顯示，執政黨ANC可能不再一黨獨大。路透
南非國會大選初步統計結果顯示，執政黨ANC可能不再一黨獨大。路透

南非全國大選的初步結果顯示，非洲民族議會黨（ANC）可能喪失30年來把持的國會絕對多數，被迫與其他政黨組成執政聯盟，這是種族隔離制度結束以來最劇烈的政局變化。

路透報導，根據南非中選會30日的最新數據，目前約11.3%的投票所已開票完成，ANC得票率為42.8%，親商的民主聯盟黨（DA）得票率為25.6%，經濟自由鬥士黨（EFF）為8.3%。

如果最終的選舉結果仍維持如此態勢，ANC將被迫與其他政黨組成執政聯盟，這將在未來數周、甚至數月引發空前的政局動盪。

受政壇的不確定性影響，南非蘭德兌美元30日盤中一度重貶1.7%，報18.7287蘭德兌1美元。

根據南非憲法，新任國民議會將選出下任總統，ANC仍可望成為國會最大黨，意味著黨魁拉瑪佛沙有望連任總統，不過得票率的下降，可能使拉瑪佛沙遭逢黨內挑戰。ANC的支持度之所以下滑，因民眾不滿高失業率與高犯罪率、及停電和貪汙問題。

南非 得票率

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