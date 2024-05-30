香港泛民初選案14人顛覆國家政權罪成立 澳洲關切
香港47名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，其中16人否認控罪，法院今裁定14人罪名成立。澳洲對此表達「強烈反對」之意，誓言在「最高層級」提出遭定罪澳洲公民的命運。
法新社報導，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）今天表示：「我們深為關切今天的判決…包括澳洲公民Gordon Ng的有罪判決。」
香港警方以在網路發布具煽動意圖訊息，違反維護國家安全條例為由逮捕7人，引發外界譴責聲浪。北京政府今天告訴抨擊香港維安條例的國際批評人士「停止干涉」。
中國外交部駐港公署發言人今天表示：「我們奉勸個別國家和政客正視現實，秉持客觀公正立場，切實尊重特區法治，立即停止干涉香港事務和中國內政。」
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